Google Play pozwoli zwykłym aplikacjom na inne systemy płatności

Google dostosuje się do nowego prawa Unii Europejskiej. Dzięki temu będzie on musiał zezwolić na konkurencyjne systemy płatności. Twórcy oddadzą mu też mniej pieniędzy.

Google i Apple od lat byli pod ostrzałem krytyki za swoje postępowanie dotyczące aplikacji. Apple i Google musiały się mierzyć z oskarżeniami o monopolistyczne praktyki i obłożenie aplikacji swoistym podatkiem od bycia w sklepach Google Play i Apple App Store. Pół biedy jeszcze z tym pierwszym, na Androidzie są inne sklepy. Ale w przypadku Apple'a sytuacja była zdaniem regulatorów dość jednoznaczna.

Google dostosuje się do prawa Unii Europejskiej. Więcej pieniędzy dla twórców

Teraz Google dostosuje się do nowego prawa Unii Europejskiej. Firma ogłosiła, że zezwoli aplikacjom niebędącym grami na korzystanie z osobnych systemów płatności. Google nie będzie wtedy pobierać 15% kwoty transakcji, a 12%.

Nowe prawodawstwo dotyczące rynków cyfrowych nie obowiązuje jednak wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Chodzi tutaj o cały Europejski Obszar Gospodarczy. Należą do niego też takie kraje jak Norwegia, Islandia czy Liechtenstein. Nie należy do niego natomiast Szwajcaria. Nowy akt prawny wymaga, by firmy zezwalały na konkurencyjne systemy płatności. W przeciwnym razie groziła im grzywna w wysokości 10% światowych ich przychodów.

