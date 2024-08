Google Pixel 9 już 13 sierpnia. Jak obejrzeć premierę?

Już 13 sierpnia o godzinie 19:00 naszego czasu Google zaprezentuje swoje nowe smartfony. Konferencja będzie transmitowana na żywo w sieci.

Jeśli masz ochotę obejrzeć konferencję Made by Google we wtorkowy wieczór, nie szukaj dalej. Poniżej zamieściłam link do strumienia z YouTube’a.

Made by Google. Na co warto czekać?

Wydarzenie będzie poświęcone przede wszystkim smartfonom Google Pixel 9. Spodziewamy się trzech modeli, ponieważ do rodziny wróci wariant XL. Czekamy więc na: Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL. Mają one być wyposażone w płaskie ekrany i płaskie boki, nowy czip Tensor 4, 16 GB RAM-u, komunikację satelitarną i mają mieć owalną wyspę z aparatami zamiast paska obecnego od serii Pixel 6. No i jesteśmy niemal pewni, że nowe Pixele będą dostępne w Polsce.

Zobacz: Google Pixel 9 oficjalnie zapowiedziany. Znamy datę premiery

Zobacz: Google Pixel 9 Pro Fold: tak wygląda na zewnątrz i od środka

Google zapowiedział już, że zamierza powalczyć z modelami Galaxy Z Fold6 i OnePlus Open. Dostaniemy więc także otwieranego Pixela 9 Pro Fold. Czy trafi do Polski? Tu mamy sporo wątpliwości. Są też spore szanse na premierę kolejnego zegarka Pixel Watch i odświeżonych słuchawek Pixel Buds. Tu raczej spodziewamy się także polskiej premiery.

Sprzęt jest niczym bez oprogramowania, zobaczymy więc na pewno nowego Androida 15 oraz widowiskowe popisy sztucznej inteligencji Google Gemini. jak zwykle, jedne funkcje będą dostępne od razu, inne trochę później, pewnie nie wszystkie będą działać w Polsce. Część odniesie spektakularny sukces, część zaliczy klapę albo wzbudzi wątpliwości regulatorów. Na pewno nie będzie nudy.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: rtyui

Źródło tekstu: Google, własne