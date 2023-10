Google szykuje nowości: Android 14, Google Pixel 8 i Pixel Watch 2

Google lada dzień pokaże nam swoje nowe smartfony. Podejrzewamy, że tego samego dnia udostępniony zostanie system Android 14.

Google zaplanował konferencję #MadeByGoogle na najbliższą środę, czyli 4 października. Wydarzenie rozpocznie się o 16:00 naszego czasu. Każdy zainteresowany będzie mógł je oglądać w zaciszu własnego domu. Na końcu artykułu umieściłam transmisję wydarzenia na żywo na YouTubie.

Co pokaże Google?

Podczas konferencji #MadeByGoogle zobaczymy na pewno nowe smartfony. Będą to dwa modele: Google Pixel 8 i Google Pixel 8 Pro. Zostaną one wyposażone w czip Google Tensor 3 oraz odpowiednio 8 i 12 GB RAM-u. Liczymy na to, że Google Pixel 8 nie urośnie i wciąż będzie miał ekran w okolicy 6,2 cala – plotki mówią o 6,17-calowym panelu OLED. Google Pixel 8 Pro dostanie prawdopodobnie ekran 6,7 cala z częstotliwością odświeżania w zakresie od 1 do 120 Hz.

Ponadto Google pokaże swój nowy zegarek. Google Pixel Watch 2 ma być idealnym kompanem dla smartfonów z Androidem. Z plotek wiemy, że będzie miał okrągły ekran OLED o średnicy 1,2 cala i będzie działał pod kontrolą systemu Wear OS 4. Czipset, akumulator i zestaw czujników pozostają niewiadomą.

Prawdopodobnie najbardziej ekscytującą nowością będzie Android 14. Nowe Pixele mają już mieć nowego Androida i zapewne dowiemy się więcej o jego dostępności w najbliższej przyszłości.

Przedsprzedaż smartfonów Google Pixel 8 i zegarków Google Pixel Watch 2 ruszy natychmiast po zakończeniu prezentacji. Ceny smartfonów Google Pixel 8 poznaliśmy już tydzień temu, na stronie sklepu Google znajdują się też podstawowe informacje o specyfikacji nowych Pixeli.

Zapraszamy do oglądania. Redakcja TELEPOLIS.PL również będzie śledzić i relacjonować wydarzenie.

