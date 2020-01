FCC zapyta zwykłych Amerykanów co sądzą o sankcjach dla Huaweia i ZTE

​ ​ Czas na kolejny odcinek z amerykańsko-chińskiej wojny handlowej. Tym razem Federalna Komisja Łączności postanowiła zapytać zwykłych Amerykanów co sądzą o sankcjach dla Huaweia.

Mimo zakazu dla Huaweia i ZTE w zakresie infrastruktury 5G, to nie oznacza to wcale, że produktów chińskich firm w USA w ogóle nie uświadczymy. Na wiejskich terenach USA duża część infrastruktury odpowiadającej za 2G, 3G i 4G pochodzi właśnie od chińskich producentów. FCC uznała ostatnio jednogłośnie, że najlepiej będzie się tego sprzętu pozbyć. Według wstępnych szacunków to koszt wynoszący 2 miliardy dolarów.

Huawei od razu podał FCC do sądu. Co na to amerykański urząd? Członkowie Komisji postanowili po raz pierwszy zapytać tych, których zamierzają uszczęśliwić odebraniem im sprzętu Huawei. Rozpoczną się zatem publiczne konsultacje na temat sankcji dla Huaweia oraz ZTE. Potrwają one do trzeciego lutego.

