Facebook chce zarabiać na dzieciach

Dla Facebooka dzieci w wieku od 10 do 12 lat są cenną, ale niewykorzystaną publicznością – wynika z badań firmy. Gigant społecznościowy chciałby jakoś spieniężyć to bogactwo.

The Wall Street Journal uzyskał wewnętrzne dokumenty Facebooka, z których wynika, że społecznościowy gigant stworzył specjalny zespół do badania tematu dzieci i zastanawiania się, w jaki sposób można na nich zarobić. Jeden z tych dokumentów podobno odnosi się do dzieci w wieku 10-12 lat, nazywając je cenną, ale niewykorzystaną publicznością. Dziecięce wydarzenia mają być środkiem napędzającym wzrost Facebooka.

Inny dokument, na który powołuje się amerykański dziennik, datowany na marzec 2021 roku informuje, że Facebook zmaga się z globalną penetracją nastolatków, wskazując na coraz powolniejsze pozyskiwanie użytkowników w wieku kilkunastu lat. Do 2023 roku nastoletnia publiczność Facebooka może spaść o 45%.

Tymczasem lukratywny biznes Facebooka oparty na reklamach czerpie prawie cały zysk z wszechobecnego śledzenia użytkowników. Pozyskane w ten sposób dane serwis wykorzystuje do tworzenia wyczerpujących profili zachowań, używanych do "mikro-targetowania" reklam i mierzenia ich skuteczności. Amerykańskie prawo federalne zabrania zbierania danych należących do dzieci w wieku poniżej 13 lat, dlatego Facebook spędził lata szukając sposobu na przekonanie dzieci do korzystanie z jego usług, gdy tylko będą wystarczająco duże, aby móc je śledzić.

Według kolejnego z wyciekłych dokumentów Facebooka dzieci zaczynają korzystać z Internetu w wieku 6 lat. Ten fakt jest również łakomym kąskiem dla imperium Marka Zuckerberga. Środkiem na przyciągnięcie dzieci do mediów społecznościowych miał być Instagram Kids, jednak projekt został zawieszony. To z powodu raportu, według którego Facebook wiedział, dzięki wewnętrznym badaniom, że Instagram ma negatywny wpływ na zdrowie psychiczne niektórych nastoletnich użytkowników. Pogarszamy problemy z wizerunkiem ciała jednej na trzy nastoletnie dziewczyny – napisano w opracowaniu wyników tych badań.

Źródło zdjęć: Charlein Gracia / Unsplash

Źródło tekstu: The Wall Street Journal, Gizmodo