European Chips Act, czyli UE chce produkować układy

Raczej nikomu nie musimy uświadamiać smutnej rzeczywistości - Europa jest w tyle, jeśli chodzi o najnowsze technologie. Przegrywamy z Azją i Ameryką, które to teraz walczą o prymat. W przypadku najnowocześniejszych półprzewodników konkurencja jest jeszcze mniejsza. Jedynym rywalem TSMC jest koreański Samsung. Amerykanie starają się wspierać swój Intel, ale jednocześnie skusiły TSMC do budowy tam fabryki. Oczywiście swój producent jest lepszy niż cudzy, ale nowoczesna fabryka jest potrzebna na już. Wszystko po to, by łańcuchy dostaw dla lokalnych firm nie ucierpiały, a one same nie zostały w tyle. Amerykańskie władze przyjęły też Chips For America Act.

Europejską wersją ma być European Chips Act. Unia Europejska zamierza iść podobnym torem, niestety to nie wystarczy. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Thierry Breton. To prezes France Telecom, minister, a obecnie komisarz europejski. Stary Kontynent jest mocny w tradycyjnym przemyśle, takim jak motoryzacja i lotnictwo. Tu też trzeba układów, ale tych według starszej technologii. Niemcy już wcześniej zabiegały o właśnie taką fabrykę, dla swoich koncernów motoryzacyjnych. Breton przestrzega przed takim podejściem, chociaż oczywiście robi to bardziej dyplomatycznie. Polityk mówi, że Europa potrzebuje najnowocześniejszych technologii, a nasza niezależność tkwi w technologii. Nie możemy wiecznie być za Ameryką i Azją. Breton przekonał do tego Ursulę von der Leyen i razem planują przeznaczyć miliardy euro na rozwój produkcji półprzewodników w Europie. Rozmowy trwają z Intelem, ale Samsung oferuje nawet fabrykę działająca w technologii 2 nm. Jako możliwa lokalizacja były wymieniane takie kraje jak Francja, Niemcy i Polska. Nikt nie ukrywa jednak, że ostatecznym celem jest utworzenie europejskiego konkurenta azjatyckich i amerykańskich koncernów. Dlatego szczególnie duże pieniądze mają pójść na badania i rozwój, a także ułatwienia dla europejskich firm.

