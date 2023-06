Skandal w znanej sieci. Klienci mieli w koszykach niechciane towary

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega, że znana sieć Duka może dodawać do koszyka niechciane towary.

Duka to sklep działający stacjonarnie oraz online, który zajmuje się głównie sprzedażą artykułów gospodarstwa domowego. Tymczasem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed pułapkami w sklepie internetowym firmy.

W trakcie zakupów w koszyku klienta mają pojawiać się bowiem rzeczy, których ten nie umieścił w nim samodzielnie. Słowem, jak twierdzą urzędnicy, sklep na własną rękę dorzuca klientom niechciane towary.

UOKiK wyjaśnia, że zanim klienci dodali coś do koszyka, był już w nim umieszczony produkt, którego nie mieli zamiaru wcześniej zakupić. Kupujący po zauważeniu, że dodatkowy przedmiot znajduje się w koszyczku, musieli ręcznie go usunąć, tak by nie naliczył się za niego dodatkowy koszt.

Co więcej, w przypadku otrzymania niechcianej rzeczy i chęci jej zwrotu, klient musiał poświęcić swój czas, co w opinii regulatora powoduje pewnego rodzaju uciążliwość. Mało tego, bo na klienta zrzucono też koszty wysyłki zwrotnej.

Praktyka ta opisywana jest jako dark patterns i polega na nieuczciwym wykorzystywaniu wiedzy sprzedawcy na temat zachowania kupujących, w celu wpłynięcia na ich decyzje w trakcie dokonywania zakupów online.

Prezes UOKiK postawił w stosunku do spółki Duka International zarzut dotyczący naruszenia interesów konsumentów. Za takie postępowanie grozi kara wynosząca maksymalnie 10 procent obrotu spółki.

