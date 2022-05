Deutsche Telekom wciąż zatrudnia specjalistów IT z Rosji

Deutsche Telekom, niemiecka grupa telekomunikacyjna, której częścią jest również T-Mobile Polska, poinformował pod koniec marca o wycofaniu się z Rosji. Teraz się okazuje, że rosyjscy specjaliści IT wciąż pracują dla niemieckiej spółki, także z Rosji.

24 lutego 2022 roku armia Federacji Rosyjskiej najechała na Ukrainę, rozpoczynając trwającą do dziś wojnę. Miesiąc później, 24 marca, Deutsche Telekom poinformował, że kończy działalność rozwojową w Rosji. W tym czasie operator zatrudniał w tym kraju ponad 2 tysiące specjalistów IT. Niemiecki dziennik Handelsblatt poinformował 30 maja, że po ponad dwóch miesiącach od tej deklaracji dla Deutsche Telekom wciąż pracują Rosjanie.

Teraz, ponad dwa miesiące później, okazuje się, że pożegnanie było najwyraźniej mniej jasne, niż się wtedy wydawało. Według kilku informatorów Deutsche Telekom nadal zatrudnia znaczną liczbę osób w swoich rosyjskich lokalizacjach. Raporty wewnętrzne wskazują również, że w międzyczasie ponownie złagodzono środki bezpieczeństwa.

– czytamy na łamach dziennika biznesowego Handelsblatt

Deutsche Telekom uzależniony od rosyjskich specjalistów

Informatorzy niemieckiego dziennika twierdzą, że w połowie maja szef działu IT grupy Deutsche Telekom Peter Leukert potwierdził zatrudnianie przez spółkę dużej grupy pracowników w Sankt Petersburgu. Całkowita likwidacja oddziału nastąpi podobno dopiero w przyszłym roku. Rzecznik Deutsche Telekom dodał z kolei, że zamykanie działalności w Rosji to złożony proces, a poza tym zdecydowana większość usług jest obecnie świadczona poza tym krajem. Dziennik informuje, że oprogramowanie tworzone w Rosji wykorzystywane jest na przykład w niemieckich sieciach światłowodowych oraz w ujednoliconej aplikacji klienckiej.

Po wybuchu wojny w Ukrainie Deutsche Telekom utrzymywał dział rozwoju oprogramowania w Rosji (między innymi w Sankt Petersburgu), a nawet zlecił sprowadzenie do Rosji pieniędzy i sprzętu, by rosyjscy specjaliści IT mogli pracować dla niemieckiej grupy także po wprowadzeniu sankcji. Jak informuje Handelsblatt, zwiększono wtedy środki bezpieczeństwa, co polegało na sprawdzeniu oprogramowania z Rosji przed jego wdrożeniem. Miało to zabezpieczyć Deutsche Telekom przed ewentualną integracją w kod ze strony rosyjskich służb.

Tureckie „wczasy”

W artykule dziennika Handelsblatt możemy przeczytać również, że niektórzy rosyjscy pracownicy Deutsche Telekom otrzymali możliwość pracy z zagranicy. W kwietniu prezes Deutsche Telekom Tim Höttgesa przyznał na zgromadzeniu akcjonariuszy, że rosyjscy pracownicy i ich rodziny (łącznie niemal 2 tysiące osób) zostali zakwaterowani w hotelach w tureckim mieście Antalya, niektórzy w 5-gwiazdkowych. Formalnie jest to przedłużona podróż służbowa. Ta jednak nie będzie mogła trwać bez końca, ponieważ – jak informuje niemiecki dziennik – Rosjanin może przebywać w Turcji legalnie maksymalnie przez 90 dni. Niektórzy z pracowników Deutsche Telekom podobno już wrócili z Turcji do swojego kraju, czyli do Rosji.

