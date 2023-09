Deutsche Telekom rozpędził się w 5G do 12 Gb/s

Deutsche Telekom, właściciel T-Mobile Polska, osiągnął rekordową, jak twierdzi, prędkość pobierania danych w 5G – aż 12 Gb/s. To na razie testy, ale operator chce takie osiągi zapewnić w przyszłości.

Deutsche Telekom chwali się najszybszym wynikiem pobierania danych w sieci mobilnej. Podczas testów przeprowadzonych w mieści Alzey w rejonie Rheinhessen operator osiągnął prędkość 12 gigabitów na sekundę, czyli 12 razy więcej niż oferują dziś komercyjnie działające sieci 5G.

Tak dobry rezultat możliwy był dzięki wykorzystaniu pasma o szerokości 400 MHz z zakresu 6 GHz (6,425–7,125 GHz). Podczas testów wykorzystano antenę działającą w tym paśmie obok równolegle działającej anteny 3,6 GHz, wykorzystywanej przez Deutsche Telekom do łączności 5G.

Pomiary dokonywane były z odległości 100 metrów, co zapewniło niemal stałe prędkości z niewielkimi odchyleniami, a maksymalny wynik, uzyskany dzięki agregacji pasm 3,6 GHz i 6 GHz wynosił 12,3 Gb/s. W samym tylko paśmie 6 GHz rezultat pomiarów był niewiele gorszy – 11 Gb/s. Natomiast przy wykorzystaniu zakresów 3,6 GHz niemiecki operator osiąga około 1 Gb/s.

W przeciwieństwie do coraz szerzej wdrażanego w Niemczech 3,6 GHz częstotliwość 6 GHz nie jest dostępna dla łączności komórkowej, została za to przydzielona do wykorzystania w sieciach Wi-Fi. Deutsche Telekom ma jednak nadzieję, że pasmo to zostanie uwolnione. Zaletą 6 GHz w 5G jest możliwość osiągnięcia bardzo dużych prędkości, zwiększa się też pojemność sieci, wadą jest natomiast niewielki zasięg, sięgający w sieci mobilnej około 100 metrów. Z tego powodu wykorzystanie tego pasma wymagałoby dużego zagęszczenia stacji bazowych, co ma sens wyłącznie w dużych aglomeracjach miejskich.

Operator ma nadzieję, że zalety 6 GHz w sieciach mobilnych staną się przedmiotem dyskusji podczas Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej w listopadzie 2023. Podczas tego wydarzenia omówione zostanie wykorzystanie pasma 6 GHz w 5G od 2025 roku.

Pasmo 6 GHz ma tę cechę, że zaspokaja rosnące zapotrzebowanie naszych klientów na większą pojemność i większą prędkość. Dlatego mamy nadzieję, że Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna wyznaczy kierunek korzystania z radia mobilnego

– powiedział Abdu Mudesir, szef ds. Technologii w Deutsche Telekom.

Deutsche Telekom już w 2022 roku testował częstotliwości 6 GHz w Bonn. Jednak dopiero eksperyment w Alzey wykazał, jakie w praktyce byłyby korzyści z takiej sieci.

