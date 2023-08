CPK chce ruszyć z budową. Jest przetarg na sieć telekomunikacyjną

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) ogłosił przetarg na budowę oraz przebudowę infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej na obszarze przyszłego lotniska.

Z wciąż aktualnych harmonogramów wynika, że w 2028 roku ma zostać uruchomiony pierwszy etap Centralnego Portu Komunikacyjnego w gminie Baranów, niedaleko Warszawy. By było to możliwe, potrzebnych jest wiele działań, które do tego doprowadzą. Jednym z nich jest przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscu inwestycji. Wyzwanie to stanowi drugą część ogłoszonego przetargu "Budowa oraz przebudowa infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej na etap budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego – zaprojektuj i wybuduj - postępowanie w dwóch częściach".

Jak możemy przeczytać w ogłoszeniu dotyczącym przetargu, zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń na budowę oraz wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu kolizji z liniami telekomunikacyjnymi oraz na przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z inwestycją Centralny Port Komunikacyjny.

Wybudowana infrastruktura telekomunikacyjna ma zostać protokolarnie przekazana przez wykonawcę spółce CPK, a także Orange Polska, który jest gestorem sieci. Wykonawca będzie też zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej w zakresie robót związanych z przedmiotem zamówienia wraz z niezbędnymi elementami i wpięciem do istniejącej infrastruktury.

Kryterium wyboru w ogłoszonym przetargu stanowi cena. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 55 tysięcy złotych.

Źródło zdjęć: cpk.pl

Źródło tekstu: portalpzp.pl, telko.in