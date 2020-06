CES 2021 się odbędzie, ale inaczej niż zwykle

Prawie pół roku dzieli nas od kolejnej edycji targów CES, ale już teraz możemy się dowiedzieć co tak naprawdę czeka uczestników. Dobra wiadomość - targi się odbędą. Zła - nie będą miłym przeżyciem.

Koronawirus odwołał wiele dużych imprez. Informowaliśmy choćby o targach MWC w Barcelonie, ale ofiarą padł też katowicki IEM. To drugie wydarzenie co prawda się odbyło, ale bez publiczności. Gospodarze targów CES odbywających się w amerykańskim stanie Nevada chcą z kolei zrobić wszystko co się da, byle tylko nie odwoływać targów. Są one zaplanowane na 6 - 9 stycznia 2021. W tym celu musieli się oni uciec do nadzwyczajnych środków. O jakie chodzi?

Wszyscy uczestnicy będą mieli mierzoną temperaturę, wymagane będzie minimum 1,5 metra odstępu (o czym będą przypominały znaki), konieczne będzie też noszenie maseczek. Na terenie całych targów będą też butelki z płynem do dezynfekcji. Z naszej perspektywy planowanie takich ograniczeń na przyszły rok może się wydawać absurdalne, ale USA są obecnie największą ofiarą koronawirusa, nie dziwi zatem ostrożność.

Źródło tekstu: phonearena