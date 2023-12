Szykuj się na drogą elektronikę. Powodem są morscy piraci

Firmy zajmujące się żeglugą morską reagują na przybierające na sile ataki w okolicach Morza Czerwonego. Można to oznaczać, że elektronika w sklepach niedługo podrożeje.

Chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę, że większość elektroniki użytkowej powstaje w Azji. Mowa o smartfonach, laptopach, tabletach, częściach komputerowych oraz wielu innych produktach. Następnie drogą morską trafiają one do Europy czy Ameryki, by później wylądować na sklepowych półkach.

Mimo ataków koszty żeglugi są niższe niż w 2021 roku

Jednak już niedługo globalne łańcuchy dostaw mogą stanąć w obliczu poważnych zakłóceń. Największe firmy żeglugowe na świecie zaczęły przekierowywać swoje rejsy z dala od Morza Czerwonego.

Ataki rebeliantów Houthi w Jemenie na statki handlowe w ostatnich tygodniach spowodowały, że wiele firm zdecydowało się unikać jednego z najbardziej ruchliwych szlaków żeglugowych na świecie. Dotknięci zostali wszyscy duzi przewoźnicy tacy jak CMA CGM, Cosco, Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MSC i inni.

Morscy piraci twierdzą, że agresja jest wymierzona w statki płynące do Izraela w ramach demonstracji poparcia dla Hamasu. I faktycznie przybrały one na sile wraz z wybuchem wojny w październiku. Istnieją jednak liczne doniesienia o statkach bez powiązań z Izraelem, które również są celem dronów i pocisków rakietowych.

Coraz więcej firm rezygnuje więc z żeglugi przez Kanał Sueski, a zamiast tego wybierana jest trasa przez Przylądek Dobrej Nadzie w Południowej Afryce. Oznacza to jednak znacznie dłuższy czas i koszt podróży. Przykładowo droga z Tajwanu do Holandii wydłuża się z 25 do 34 dni. Część przewoźników korzysta ze starych tras, ale zwiększyła liczbę uzbrojonych ochroniarzy i sprzętu obronnego na statkach.

Prócz tego podejmowane są międzynarodowe działania w zakresie bezpieczeństwa obszaru Morza Czerwonego. Siły marynarki wojennej z krajów takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Francja, Włochy, Bahrajn, Norwegia i Hiszpania pomogą utrzymać bezpieczne i żeglowne wody. Warto też podkreślić, że mimo opisywanej sytuacji koszty żeglugi morskiej są nadal znacznie niższe niż w 2021 roku.

Źródło zdjęć: Shutterstock, BBC

Źródło tekstu: BBC, oprac. własne