Centrum GovTech w stanie likwidacji. W tle niewyjaśnione wydatki

Centrum GovTech, czyli instytucja mająca wspierać rząd w procesie cyfryzacji i informatyzacji, znalazło się w stanie likwidacji. W tle pojawiły się doniesienia o niejasnościach finansowych.

Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, poinformował, że Centrum GovTech znalazło się wśród instytucji postawionych w stan likwidacji.

Centrum GovTech to międzyresortowy zespół stworzony przez rząd PiS w 2020 roku, jako kontynuacja wcześniejszego, mniej formalnego projektu o tej samej nazwie. Jego zadaniem była koordynacja strategicznych projektów cyfrowych w sektorze publicznym, a wśród dostarczonych rozwiązań znalazła się m.in. platforma inTELi stworzona dla UKE. Pozwala ona oszacować przedsiębiorcom telekomunikacyjnym atrakcyjność inwestycyjną wybranego na mapie obszaru. Centrum GovTech było też współorganizatorem inicjatyw takich jak hackathony, Laboratoria Przyszłości czy #FakeHunter.

Mimo takiego dorobku, dalsze istnienie Centrum GovTech znalazło się pod znakiem zapytania. Instytucja na razie jest w stanie likwidacji, co nie oznacza, że jej koniec jest już całkowicie przesądzony. Minister Wieczorek polecił, by GovTech nie podejmował żadnych zobowiązań finansowych do czasu podjęcia ostatecznej decyzji,

Przyczyny tej decyzji nie zostały podane, ale w tle pojawiły się zarzuty o niejasności finansowe.

To instytucja, która miała zajmować się cyfryzacja i informatyzacją. W tej chwili kontrolujemy tę instytucję. Mamy doniesienie, że w pierwszej kolejności ta instytucja sobie kupiła lokal 500 m w centrum Warszawy. Ministerstwo to sfinansowało, ale nie ma żadnych dokumentów. Na pewno gdzieś są i spokojnie do tego dojdziemy

– powiedział minister Dariusz Wieczorek.

Niezależnie od dalszego rozwoju sytuacji minister zapowiada zmiany personalne w jednostkach podległych, w tym w Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Decyzje postawieniu w stan likwidacji Centrum GovTech i innych instytucji podjęto jeszcze w grudniu, ponieważ każdy miesiąc ich działalności to dodatkowe koszty.

