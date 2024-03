Cellnex udostępnił stacje bazowe podkarpackiej straży pożarnej

Cellnex Poland poinformował o udostępnieniu 24 swoich lokalizacji w województwie podkarpackim na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej. Jest to część większego projektu, którego celem jest rozbudowa systemu łączności dla usprawnienia działań ratowniczo-gaśniczych.

Państwowa Straż Pożarna w Rzeszowie zrealizowała dzięki wsparciu funduszy unijnych projekt, którego celem było zapewnienie systemu łączności niezbędnego dla usprawnienia koordynacji podstawowych działań ratunkowych, prowadzonych przez straż pożarną. Wcześniej sieć straży pożarnej obejmowała swoim zasięgiem tylko 70% obszaru województwa podkarpackiego. Po uruchomieniu projektu dedykowany system łączności krytycznej dociera już do 100% powierzchni województwa.

Cellnex Poland, który jest właścicielem 16040 stacji bazowych w Polsce, wykorzystywane między innymi przez sieci Play i Plus, udostępnił 24 z nich na potrzeby PSP Rzeszów, która zainstalowała na nich swój system nadawczy. Stanowi to 65% wszystkich lokalizacji wybranych przez podkarpackich strażaków. Z systemu mogą korzystać również jednostki regionalnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Służby PSP i OSP w regionie podkarpackim co roku podejmują niemal 30 tys. interwencji z zakresu ratownictwa pożarowego, drogowego, wysokościowego, chemicznego i biologicznego.

Możliwość szybkiego dotarcia do miejsca, w którym potrzebne jest przeprowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych jest dla straży pożarnej kluczowe. Jednym z najważniejszych elementów powodzenia tych działań jest zatem doskonała łączność radiowa. Dzięki pokryciu całego obszaru województwa zasięgiem naszej sieci, będziemy mogli jeszcze sprawniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców.

– powiedział bryg. Marcin Betleja, Rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

System komunikacyjny straży pożarnej jest systemem łączności krytycznej, dlatego wymaga najwyższych standardów łączności i bezpieczeństwa. Cieszymy się, że w większości lokalizacji PSP Rzeszów wybrało do współpracy Cellnex. To dla nas dowód zaufania w stosunku do jakości naszej pracy, ale również potwierdzenie, że model współdzielenia infrastruktury przez różne podmioty ma duży ekonomiczny sens.

– dodał Maciej Borucki, kierujący zespołem Public Sector & Transport w Cellnex Poland

Budowa sieci zwiększonego zasięgu to kolejny etap projektu „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych”. Jest on realizowany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to blisko 15 mln złotych, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad 12 mln złotych.

