Cellnex szuka prezesa. To właściciel masztów Play i Plusa

Hiszpańska firma Cellnex Telecom poinformowała, że jej dotychczasowy prezes Tobias Martinez zrezygnuje wkrótce z zajmowanego stanowiska. Ma się to stać 3 czerwca tego roku, po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki. W związku z powyższym ten operator infrastrukturalny, który w ostatnich latach kupił wieże i maszty GSM od polskich sieci komórkowych Play i Plus, rozpoczął działania mające na celu znalezienie nowego szefa.

– napisał Cellnex w komunikacie

Tobias Martinez kierował Cellnex Telecom od 8 lat. W tym czasie firma urosła do rangi głównego niezależnego operatora infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie, odgrywającego wiodącą rolę w transformacji sektora.

Kiedy stał u steru firmy Cellnex, Tobias wykazał się wizją, energię i doświadczenie w kierowaniu przejściem Cellnex z operatora narodowego, skoncentrowanego na hiszpańskim rynku, do europejskiej firmy obecnej w 12 krajach. W tym czasie firma zwielokrotniła rozmiar swojej działalności, co skutkowało wzrostem kapitalizacji rynkowej z 3,2 miliarda euro w dniu debiutu giełdowego do 23 miliardów euro dzisiaj, co odpowiada średniemu rocznemu zwrotowi dla akcjonariuszy na poziomie 18%.