Wybuch bankomatu w lubuskiem. Policja szuka sprawców

W Lubsku nieznani sprawcy próbowali obrabować bankomat znajdujący się przy rynku. Policja prowadzi czynności wyjaśniające i poszukuje włamywaczy.

Lubsko położone jest w województwie lubuskim na Obniżeniu Dolnołużyckim nad rzeką Lubszą. Jest ono jednym z najstarszych miast na terenie województwa, gdyż pierwsze wzmianki o nim pojawiły się przed 1260 rokiem. Na terenie obecnego miasta znajdowało się wtedy niewielkie skupisko osadnicze, zwane wtedy Sommerfeld. Liczba mieszkańców tej położonej blisko granicy z Niemcami miejscowości obecnie wynosi około 13 876 osób.

Jak informuje policja w nocy z środy na czwartek w Lubsku doszło do próby włamania do bankomatu znajdującego się w samym centrum miasta. Bankomat znajdujący się przy ulicy XX-Lecia został uszkodzony przez nieznanych sprawców w nocy 28 czerwca około godziny 3.00. Znajdował się on w przedsionku do banku Santander, położonego niedaleko rynku miasta oraz urzędu miejskiego.

Sprawcy podjęli próbę obrabowania bankomatu, wysadzając urządzenie do wydawania pieniędzy. Nie udało im się jednak ukraść znajdującej się wewnątrz maszyny gotówki. Na razie nie podano jaka jest skala zniszczeń oraz wysokość strat odniesionych na skutek wybuchu.

Na miejscu od rana pracuje policja, która zabezpiecza ślady włamania oraz sprawdza zapis z monitoringu banku oraz pobliskich budynków. Funkcjonariusze pracują nad ustaleniem sprawców i ukaraniem ich za popełnione przestępstwo.

