Sensacja w Lidzbarku. Urzędnicy postawili „kosmiczną” konstrukcję

W Lidzbarku Warmińskim odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego w Polsce inteligentnego terminalu komunikacyjnego. Rozwiązanie zastosowane w mieście idealnie wpisuje się w potrzeby mieszkańców, jak przekonują władze.

W piątek 7 lipca w mieście Lidzbark Warmiński zaprezentowano pierwszy w naszym kraju inteligentny terminal komunikacyjny. ITK wyglądem przypomina zwykły, lecz zbudowany w nowoczesnym stylu przystanek autobusowy. Jak się okazuje, jest on jednak kompleksowym rozwiązaniem, które ułatwić może życie mieszkańców tej miejscowości.

ITK, poza funkcją przystanku autobusowego dla elektrycznych środków komunikacji poruszających się po mieście, stanowi także wypożyczalnię rowerów. Dostępne w nim są zwykłe, klasyczne modele oraz rowery elektryczne. Na razie znajduje się tam 10 jednośladów, które wraz z zwiększaniem się zapotrzebowania będą uzupełniane o następne sztuki.

Inteligentny terminal komunikacyjny wbudowany ma także bankomat i wpłatomat, ławki ze złączami do ładowania telefonów oraz udostępnia za darmo internet. Miasto dodatkowo planuje rozszerzyć zakres usług punktu o paczkomat, automat z jedzeniem oraz ekran umożliwiający sprawdzenie rozkładu jazdy środków transportu i śledzenie, gdzie znajduje się autobus dany w czasie rzeczywistym.

Do dyspozycji mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego udostępniono także aplikację, która także pozwoli na podglądanie lokalizacji środków komunikacji miejskiej i sprawdzanie, jak daleko jest autobus, na który oczekujemy.

ITK ma być rozbudowywany o następne funkcje w miarę zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb. Terminal wykorzystuje do zasilania energię słoneczną, co powoduje, że oferowane usługi są nie tylko przydatne, ale też przyjazne dla środowiska. Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski deklaruje, że terminal ma służyć mieszkańcom:

Zintegrowany system informacji o odjazdach autobusów i zasilanie z OZE doskonale wpisuje się w ideę SMART CITY, która zakłada równoważony rozwój, poprawę jakości życia i wygody mieszkańców dzięki nowoczesnym rozwiązaniom infrastrukturalnym

ITK to dla miasta działania na rzecz wprowadzania nowoczesność, udogodnień dla mieszkańców, odbywające się w trendzie dbania o środowisko naturalne i ekologię. Lidzbark Warmiński dąży od pewnego czasu do uzyskania statusu uzdrowiska, dzięki takim inwestycjom lokalne władze przybliżają miasto do osiągnięcie celu.

