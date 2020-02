Avast przeprasza za "zranienie uczuć" sprzedażą informacji na temat użytkowników

​

​ Avast postanowił przeprosić za ostatni skandal spowodowany sprzedażą danych użytkowników. Czeska firma postanowiła też zamknąć należący do siebie Jumpshot.

Niedawno informowaliśmy, że czeski Avast, odpowiedzialny za rozwój takich programów jak Avast i AVG zbierał informacje o swoich użytkownikach i sprzedawał je nawet nie siląc się na zachowanie prywatności. Chodzi o to, że każde kliknięcie zapisane w bazie danych było opatrzone również identyfikatorem urządzenia. O takich drobnostkach jak domniemana płeć czy wiek użytkownika nawet nie wspominamy. Cała historia przeglądania szła natomiast do firmy analitycznej Jumpshot należącej do Avasta.

Teraz Avast po raz kolejny obiecał poprawę. Stojący na jego czele Ondrej Vlcek przeprosił za zranienie uczuć użytkowników i ogłosił zamknięcie Jumpshotu ze skutkiem natychmiastowym. Prezes tłumaczył też, że takie plany miał zresztą wcześniej. Podobno miał przekonać go do tego rzekomy audyt w firmie.

