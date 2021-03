Apple w Niemczech: nowe centrum R&D opracuje modem 5G

Apple utworzy europejskie centrum projektowania czipów w Niemczech. W nowej siedzibie będą odbywały się prace nad łącznością bezprzewodową, modemami 5G, a także nad standardami, które przyjdą po nim w przyszłości.

Apple inwestuje w Niemczech ponad miliard Euro, by stworzyć europejskie centrum projektowania czipów. Będzie tu pracować część zespołu Apple Cellular. To tu powstanie autorski modem 5G Apple, który trafi następnie do iPhone'ów i rozwiązania dla nadchodzącej sieci 6G. Powyżej można zobaczyć wizualizację nowego budynku Apple przy ul. Karlstrasse w centrum Monachium.

To oczywiste, że nowa placówka Apple jest budowana w stolicy Bawarii – mieście, gdzie Apple jest obecny od 40 lat i ma już swoje największe centrum R&D na Starym Kontynencie. W bawarskim Centrum Projektowym pracuje już 350 inżynierów, zajmujących się głównie oszczędzaniem energii. Ich rozwiązania trafiły do wielu generacji urządzeń mobilnych i do najnowszych Maców z procesorami M1. W Monachium są prowadzone także prace nad układami SoC oraz przetwarzaniem sygnałów analogowych i analogowo-cyfrowych. W sumie Apple zatrudnia tu prawie 1500 inżynierów z 40 krajów.

Pracę znajdzie kilkuset nowych pracowników. Przede wszystkim będą specjaliści z dziedziny łączności bezprzewodowej i projektowania półprzewodników.

Budynek będzie gotowy do użytku pod koniec 2022 roku i będzie w całości zasilany energią ze źródeł odnawialnych, czym Apple głośno się chwali.

