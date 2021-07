Apple Muzeum Polska w nowej lokalizacji to 1500 eksponatów związanych z historią rozwoju i ewolucji produktów amerykańskiego giganta. Na 320 m2 obejrzeć będzie można komputery, laptopy, smartfony oraz wiele innych produktów firmy Apple, w tym również oprogramowanie. Otwarcie wystawy planowane jest jesienią tego roku.

Muzeum funkcjonowało dotychczas w tymczasowej siedzibie w Piasecznie. Jednak ze względu na skalę kolekcji jego właściciel szukał lokalizacji do zaprezentowania nowej ekspozycji, w której zwiedzający prowadzony będzie przez oś czasu poznając umieszczone chronologicznie wszystkie produkty i etapy rozwoju firmy Apple.

Wybór naszej nowej lokalizacji był nieprzypadkowy. Fabryka Norblina jawi się jako najbardziej elektryzujące centrum lifestyle’owe w tej części Europy. To miejsce o wręcz magicznym potencjale kulturalnym i społecznym. Miejsce, w którym unosi się duch niezwykłej historii polskiego przemysłu, obudowany w unikatową architekturę modernistyczno – klasycystyczną. Fabryka Norblina jest kwintesencją mieszanki jutra wynikającego z wczoraj. Jest dokładnie taka jak marka Apple. Zdecydowaliśmy się na współpracę z Capital Park ponieważ wyjątkowe podejście całego zespołu firmy pozwala nam mieć przekonanie, że mamy do czynienia z organizacją, w której ważne jest zrozumienie, wrażliwość na potrzeby najemcy oraz umiejętność dostrzegania potencjału w nieoczywistych kontekstach.

– powiedział Jacek Łupina, właściciel Apple Muzeum Polska

Za produkcję i komercjalizację wystawy odpowiada spółka Japko.

Razem ze wspólnikami uznaliśmy, że naszym obowiązkiem jest pokazać te unikatowe zbiory jak najszerszej publiczności. Chcemy, aby wystawa wpisywała się we współczesną myśl wystawienniczą, żeby pokazywała rozwój myśli w technologii, by można było zauważyć jakiego postępu doświadczyliśmy jako ludzkość. Chcemy pokazywać źródła i kierunki cywilizacji ale przede wszystkim pragniemy pokazać zwiedzającym prawdziwe jądro technologicznej popkultury. Stworzymy multimedialną przestrzeń ekspozycyjną nie tylko do oglądania, ale także do jej doświadczania.

– powiedział Krzysztof Grochowski, Prezes Zarządu Japko Sp. z o.o.

Eksponaty i zbudowana wokół nich interaktywna narracja będą zachęcały widza do aktywności, ale jednocześnie będą czekały na jego ruch. Dzięki sieci czujników ekspozycja będzie podpowiadała mu kolejne obiekty zainteresowania. Przekaz informacji z wykorzystaniem technik komunikacji audiowizualnej, kodów graficznych, nowoczesnego designu, a przede wszystkim interakcji sprawi, że oglądający coraz chętniej będzie się zagłębiał w kolejne sceny i czasoprzestrzenie zbudowane wokół zbiorów marki Apple. Każde z urządzeń będzie pokazane w niezwyczajny sposób, w wykreowanej, skondensowanej przestrzeni audiowizualnej. Zastosowanie scenografii, gry świateł, animacji, dźwięku, mappingu oraz infografik da widzowi możliwość obcowania z przedmiotem w unikatowym otoczeniu, pełnym kontekstów społecznych i kulturowych oraz łatwych w odbiorze informacji technicznych.

Perłą wystawy jest działająca, wierna replika pierwszego komputera Apple-1, która została wykonana przez właściciela muzeum z pomocą sponsorów i grupy wolontariuszy. Ma ona autentyczny podpis współzałożyciela Apple – Steve’a Wozniaka – złożony na płycie komputera oraz instrukcji. To od niego zwiedzający rozpoczną swoją podróż przez muzeum. Wśród eksponatów znajdą się także modele znane ze swojej ciekawej historii, jaką odcisnęły w technologicznym wyścigu i postępie. Goście muzeum poznają ponadto urządzenia owiane złą sławą porażki oraz prototypy, nie wprowadzone do masowej produkcji. Zdecydowana większość z nich jest sprawna lub jest przywracana do działania, a odwiedzający będą mogli ich dotykać, testować i doświadczać pod okiem kustosza.

Szykuje się nie lada gratka dla miłośników marki Apple oraz fanów technologii. Kolorowe jabłko stało się najbardziej rozpoznawalnym symbolem popkultury, a rewolucyjne sprzęty firmy na zawsze odmieniły szeroko rozumianą kulturę wizualną oraz design produktów elektronicznych. Cieszymy się ogromnie, że obok Muzeum Fabryki Norblina, które opowie historię tego miejsca i dawnego przemysłu platerniczego pojawi się druga wystawa, która zaserwuje nam w przystępnej formie współczesną myśl technologiczną, a także charakterystyczny design i całą filozofię, z której Apple jest znany. Apple Muzeum Polska będzie bez wątpienia miejscem wyjątkowym i wzbogaci ofertę kulturalną i rozrywkową Fabryki Norblina.

– powiedziała Kinga Nowakowska, członek zarządu i dyrektor operacyjna w Grupie Capital Park

