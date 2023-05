Warszawa: Apple bierze plecaki i rusza w miasto

Firma Apple przebudowuje swoje mapy, do których zbiera informacje w terenie. Już za kilka dni warszawiacy spotkają ludzi spacerujących z plecakami amerykańskiego giganta.

Apple prowadzi na całym świecie terenowe badania z użyciem pojazdów, których celem jest zebranie jak największej ilości informacji mających posłużyć do ulepszenia Map Apple oraz obsługi funkcji Rozejrzyj się. Badania takie są prowadzone za pomocą sprzętu montowanego na zewnątrz pojazdów, a także przy użyciu iPhone'ów, iPadów czy innych urządzeń wewnątrz pojazdów. Niektóre lokalizacje mogą być odwiedzane ponownie, dzięki czemu mapy powinny być aktualniejsze. Jeśli w jakieś miejsce nie da się dojechać, Apple prowadzi tam badania za pomocą przenośnych systemów.

Apple przeprowadza również badania za pomocą systemów przenośnych, w wybranych strefach dla pieszych (np. na niektórych ulicach w Norwegii, po których nie można jeździć). Niektóre badania stref pieszych, do zbierania danych, które można wykorzystać bezpośrednio w Mapach Apple - na przykład w funkcji Rozejrzyj się, wykorzystują przenośny system umieszczony w plecaku. Inne badania w strefach dla pieszych wykorzystują iPady, iPhone'y lub inne urządzenia. Badania stref dla pieszych pozwalają nam ulepszać i aktualizować Mapy Apple na obszarach, gdzie pojazdy nie mogą się poruszać, korzystając z tych samych zabezpieczeń prywatności, co pojazdy Apple Maps.

– informuje Apple

Piesi z plecakami Apple w Warszawie

W dniach od 8 maja do 30 czerwca 2023 roku mieszkańcy Warszawy oraz wszyscy, którzy w tym czasie odwiedzą to miasto, będą mogli zobaczyć mnóstwo ludzi spacerujących z przenośnymi plecakami firmy Apple. Rejestrowanie danych za pomocą tych plecaków może obejmować takie lokalizacje, jak ulice przeznaczone wyłącznie dla pieszych, parki, place czy stacje tranzytowe, gdzie można zebrać dane do tworzenia i ulepszania map.

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności, na przykład zamazujemy twarze i tablice rejestracyjne na zdjęciach publikowanych w funkcji Rozejrzyj się.

– uspokaja Apple

Zobacz: Apple po 1Q2023. Kwartał uratowany wysoką sprzedażą iPhone'ów

Zobacz: Mapy Google spadną z tronu? Polskę szturmuje potężny rywal

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Apple