iPhone zakazany. W dodatku telefon trzeba wymienić na własny koszt

Setki tysięcy Rosjan zostanie pozbawionych możliwości swobodnego korzystania z telefonów i innych urządzeń firmy Apple. iPhone'y mają zagrażać bezpieczeństwu państwa, stąd nakazano ich wymianę i to na własny koszt.

Setki tysiące obywateli Federacji Rosyjskiej dostało zakaz używania urządzeń Apple. Ograniczenie nałożone na produkty tej marki spowodowane są obawami o możliwość podsłuchiwania Rosjan przez amerykańskie agencje wywiadowcze za pomocą iPhone'ów, argumentują służby.

Zakaz nie jest co prawda globalny, gdyż wprowadził go Rostec, państwowy konglomerat obronny, ale i tak obejmuje naprawdę liczne grono osób. Przedsiębiorstwo zrzesza bowiem ponad 800 organizacji badawczych i firm skupiających się na lotnictwie, uzbrojeniu, radioelektronice i innych pokrewnych obszarach handlu – a wszędzie tam jest co najmniej po kilkudziesięciu pracowników.

FSB: iPhone'y podsłuchują rosyjskich dyplomatów

Zarząd Rostec wprowadził nowe rozporządzenie na skutek deklaracji Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, wskazującej, że CIA używa iPhone'ów do podsłuchiwania rosyjskich dyplomatów w USA, Unii Europejskiej, Chinach, Syrii a także Izraelu. Jak przekonują Rosjanie, sprzęt marki Apple ma służyć wywiadowi Stanów Zjednoczonych do szpiegowania wybranych osób na zlecenie Białego Domu.

Podsłuchiwanie, zgodnie ze wskazaniami FSB, możliwe ma być dzięki oprogramowaniu, które umieszczane jest w najniższych warstwach systemu. Instalacja ma być tymczasem efektem luk świadomie pozostawionych przez producenta.

W związku z dużą ilością podległych Rostec ośrodków, ograniczenia obejmą swym zasięgiem minimum 600 tys. osób. Przy czym, co ciekawe, pracownicy muszą wymienić telefony na własny koszt.

Nie pierwszy taki przypadek, ale zdecydowanie najbardziej spektakularny

Ministerstwo Przemysłu i Handlu Federacji Rosyjskiej już wcześniej deklarowało, że 17 lipca wprowadzony zostanie zakaz używania iPhone’ów w celach służbowych przez osoby zatrudnione w resorcie. Z kolei w marcu pracownicy administracji działający przy prezydencie Rosji Władimirze Putinie dostali nakaz pozbycia się sprzętów Apple w ciągu miesiąca. Uznano, że urządzenia tej marki o wiele częściej niż inne stają się celem hakerów i narzędziem szpiegów.

Apple, odnosząc się do zarzutów stawianych przez FSB, kategorycznie zaprzeczyło, by kiedykolwiek miało współpracować z wywiadem jakiegokolwiek państwa.

