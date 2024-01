Szczecin. iPhone zapalił się w środku nocy

Możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, jak niebezpiecznymi urządzeniami są smartfony. Wystarczy brak odpowiedniej higieny użytkowania i może się w mgnieniu oka zapalić. Przekonał się o tym jeden z użytkowników Facebooka.

W wielu przypadkach smartfony towarzyszą nam przez większość doby i zdajemy się zapominać, że obcujemy z urządzeniem elektronicznym. Chociaż producenci dokładają wszelkich starań, by były one jak najbezpieczniejsze, nie da się ukryć, że nadal mogą zapalić się w najmniej spodziewanym momencie. Na własnej skórze przekonał się o tym jeden z użytkowników Facebooka.

iPhone 11 Pro zapalił się podczas ładowania

Wysoka temperatura może negatywnie wpłynąć na działanie smartfona, a często jest ona wytwarzana podczas ładowania, szczególnie gdy używamy nieoryginalnych akcesoriów. Jeden z użytkowników Facebooka postanowił opisać na platformie, jak ostatnio zapalił mu się iPhone 11 Pro. Do zdarzenia doszło dzisiaj (07.01) o godzinie 5 rano w Szczecinie. To wtedy mężczyzna poczuł smród palącego się plastiku. Na szczęście skończyło się tylko na lekkim poparzeniu dłoni.

Urządzenie było podłączone na noc do ładowania. Oprócz smartfona marki Apple spaliła się też poduszka i materac. Najwidoczniej telefon nagrzewał się podczas ładowania, a dodatkowo materac i poduszka podbijały ten efekt. Mężczyzna w komentarzach wyznał, że korzystał z oryginalnej kostki do ładowania, lecz kabel był innej marki.

Wiadomo, że elektronika może być uszkodzona fabrycznie, jednak pomijając wady produkcji, większość takich scenariuszy można uniknąć. Przede wszystkim nie należy zostawiać na noc urządzenia podłączonego do ładowania. Jeżeli już musimy to zrobić, warto zadbać o to, by smartfon nie leżał na miękkiej powierzchni zatrzymującej ciepło jak materac, koc, kołdra, czy poduszka. Zamiast tego lepiej pozostawić go na szafce nocnej. Warto też zwrócić uwagę na akcesoria, z których korzystamy. Wiele osób ze względu na wysokie ceny oryginalnych akcesoriów, stawia na tzw. zamienniki. Nawet w takich przypadkach należy postawić na sprawdzoną markę zamiast kupować te najtańsze.

Źródło zdjęć: 123