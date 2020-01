Apple podpisał wieloletnią umowę z Imagination Technologies

2020 rok rozpoczął się dla Apple'a podpisaniem wieloletniej umowy z Imagination Technologies, brytyjskim dostawcą układów GPU. Nowe porozumienie opiera się na tym, które obie firmy podpisały w 2014 roku.

Podpisana właśnie wieloletnia umowa pomiędzy firmami Apple i Imagination Technologies daje amerykańskiemu gigantowi szeroki dostęp do własności intelektualnej brytyjskiego przedsiębiorstwa, w zamian za opłaty licencyjne. Te nie zostały ujawnione.

Apple nawiązał współpracę z Imagination już podczas przygotowywania pierwszego iPhone'a, w którym stosowany był procesor graficzny PowerVR MBX. Koniec sojuszu obu firm został zapowiedziany w 2017 roku, gdy Apple zaprojektował własny układ GPU, będący częścią chipsetu A11 Bionic. Ten zadebiutował w iPhone'ie X. Miało to duży wpływ na Imagination, który wraz z kontrahentem stracił w ten sposób połowę przychodów.

W 2017 roku Imagination został przejęty przez chińską firmę kapitałową Canyon Bridge, i w tym samym czasie oskarżył Apple'a o naruszenie jego własności intelektualnej. Ostatnio brytyjska firma ogłosiła swój najnowszy mobilny procesor graficzny z serii A IMG, który jest reklamowany jako "GPU wszystkiego" (GPU of Everything), z przeznaczeniem dla sprzętu mobilnego, przemysłu motoryzacyjnego i rozwiązań AIoT. Nie wiadomo, czy procesory graficzne PowerVR wrócą do urządzeń Apple'a.

Źródło tekstu: Imagination Technologies, GSMArena