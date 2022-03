Apple zaprasza na konferencję 8 marca. Co pokaże?

Już za kilka dni, 8 marca 2022 roku, odbędzie się kolejna konferencja firmy Apple. Wydarzenie odbędzie się online i będzie je można śledzić na stronie internetowej firmy oraz w serwisie YouTube. Czego możemy się spodziewać?

Apple Event zaplanowany na 8 marca 2022 roku na godzinę 19:00 polskiego czasu nosi tytuł "Peek Performance". Oczekuje się, że jedną z jego gwiazd będzie najnowsze wydanie smartfonu iPhone SE. Urządzenie ma być wizualnie podobne do aktualnego modelu, ale przyniesie szybszy procesor (prawdopodobnie ten z serii iPhone 13), ulepszony aparat fotograficzny oraz łączność 5G.

Nowy "budżetowy" iPhone nie musi być jednak jedyną nowością, którą zobaczymy za kilka dni. Apple może też pokazać zaktualizowaną wersję tabletu iPad Air. Model obecnej generacji został wprowadzony na rynek w 2020 roku i pora pomyśleć o następcy. Nowy model powinien oferować szybszy procesor i łączność 5G. Urządzenie ma pracować pod kontrolą systemu operacyjnego w wersji 15.4, która pozwala odblokować urządzenie z maseczką na twarzy.

Niektóre źródła sugerują również, że na wydarzeniu pojawią się nowe modele komputerów Mac ze zaktualizowanym Apple Silicon. Brakuje jednak odpowiednich informacji, by to potwierdzić. Możliwe są też inne nowości, co zostanie zweryfikowane już za 5 dni.

