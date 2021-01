Angela Merkel i Aleksiej Nawalny krytycznie o zablokowaniu Donalda Trumpa

Nie milkną echa po zablokowaniu Donaldowi Trumpowi dostępu do jego mediów społecznościowych. Krytycznie o tym wyrażają się czołowi europejscy politycy - między innymi Angela Merkel.

Zdobycie Kapitolu przez zwolenników Donalda Trumpa wzbudziło wielkie emocje nie tylko w USA, ale także w innych krajach świata. Jedną z reakcji na to wydarzenie było zablokowanie dostępu Donalda Trumpa do jego kont na portalach społecznościowych. Oczywiście z radością przyjęli to w USA wyborcy Demokratów, chłodniejsze reakcje zapanowały u Republikanów. Z zupełnie innej perspektywy patrzą na to politycy europejscy. Kanclerz Niemiec Angela Merkel uznała, że to bardzo problematyczna kwestia, bo to nie zarząd prywatnej firmy ma ustalać komu ograniczyć prawo do swobodnego wyrażania opinii. To domena państwa i jego prawa. Unijny komisarz Thierry Breton wyraził podobny pogląd. Polityk dodał też, że Unia Europejska w takim razie będzie pierwszym miejscem, które dokładnie ureguluje działalność mediów społecznościowych. Polski europoseł Radosław Sikorski także stwierdził, że nie jest normalną sytuacją, kiedy prywatny portal decyduje komu wolno się komunikować. Dawny minister dodał jednak, że portale nie miały wyjścia. Potwierdził on też, że Unia Europejska pracuje nad uregulowaniem tego segmentu rynku.

Najostrzej sytuację skomentował z kolei rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny. Działacz uznał, że to cenzura, która jest nie do przyjęcia. Zwrócił on też uwagę, że takie kraje jak Rosja bardzo chętnie będą się powoływały na przypadek Trumpa by pokazać, że nie ma nic dziwnego w cenzurze, skoro nawet prezydenta USA to spotkało. Rosjanin zaznaczył, że argumentacja za ograniczaniem dostępu Trumpowi jest prawie taka sama jak ta, którą wobec Nawalnego stosuje Kreml. Nawalny napisał też, że blokada Trumpa to efekt emocji i politycznych preferencji kierownictwa portali społecznościowych.

Źródło tekstu: deutsche welle, tvn24, twitter (navalny)