Marcin Gruszka nowym rzecznikiem prasowym Allegro

Paweł Klimium odszedł z Allegro. Na funkcji rzecznika prasowego spółki zastąpił go Marcin Gruszka, który do 2019 roku był rzecznikiem prasowym sieci Play.

Paweł Klimiuk poinformował za pośrednictwem serwisu LinkedIn, że po niemal 9 latach odchodzi z Allegro, gdzie od jesieni 2012 roku był rzecznikiem prasowym. Do jego zadań, jako Communication Director, należało zarządzanie komunikacją i PR całej grupy, czyli platformy Allegro, ale także takich spółek, jak eBilet czy Ceneo. Paweł Klimiuk nie podał przyczyny rozstania z Allegro, poinformował jednak, kto go zastąpi.

Nowym rzecznikiem prasowym Allegro został Marcin Gruszka, który pracuje tam od lipca 2020 roku. Wcześniej Marcin przez 12 lat pracował w sieci Play jako Director of Public Relations, reprezentując fioletowego operatora jako rzecznik prasowy. Później przez jakiś czas związany był ze startupem Booksy, gdzie również odpowiadał za Public Relations.

Mam ogromne szczęście do pracy dla najlepszych polskich marek w najciekawszych momentach ich rozwoju. Allegro to jedna z najbardziej innowacyjnych polskich firm technologicznych. Dynamicznie się rozwijamy, ale to co najważniejsze nie zmienia się również w komunikacji - czyli Allegro = najlepsza cena, największy wybór i wygodna dostawa.