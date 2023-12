Afera Niedzielskiego. Jest kara za złamanie RODO

Minister Zdrowia bezprawnie ujawnił dane osobowe. Resort zapłaci maksymalną karę, ale to nie koniec.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zdecydował, że Ministerstwo Zdrowia bezprawnie ujawniło na Twitterze (aktualnie X) informacje o stanie zdrowia osoby. Postępowanie administracyjne urzędu zostało już zakończone i mamy decyzję: najwyższa możliwa kara dla podmiotu z sektora publicznego: 100 tysięcy złotych.

Przypomnę, że chodzi o zamieszanie związane z lekarzem z Poznania, który nieprzychylnie wypowiedział się o e-receptach w TVN na początku sierpnia. Ówczesny Minister Zdrowia Adam Niedzielski zareagował, publikując informację o tym, że lekarz sam na siebie wystawił receptę. Naruszenie widać tu jak na dłoni.

Pan Adam Niedzielski podał się do dymisji po tej wpadce w mediach społecznościowych. Niemniej mleko się rozlało i sprawa trafiła do odpowiedniego organu i została odpowiednio przeanalizowana. Pełna treść decyzji UODO znajduje się na stronie urzędu. Warto zwrócić uwagę na to, że choć karę za naruszenie zapłaci Ministerstwo Zdrowia (z publicznych pieniędzy, czyli z naszych podatków), jest też możliwość dochodzenia rekompensaty bezpośrednio od osoby odpowiedzialnej – pana Adama Niedzielskiego we własnej osobie. UODO w decyzji pisze bowiem:

Ponadto należy zaznaczyć, iż rozstrzygnięcia zawarte w niniejszej decyzji nie wyczerpują wszystkich aspektów sprawy, a w szczególności nie przesądzają o braku osobistej odpowiedzialności osoby sprawującej funkcję Ministra Zdrowia za działania, których skutkiem było naruszenie ochrony danych osobowych lekarza, jego praw i wolności chronionych przepisami rozporządzenia 2016/679 oraz jego dóbr osobistych. Poza innymi uprawnieniami lekarza leżącymi poza zakresem kompetencji Prezesa UODO (np. możliwością wystąpienia z roszczeniami cywilnoprawnymi), przysługuje mu bowiem jeszcze prawo złożenia do Prezesa UODO skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie jego danych osobowych przez Ministra Zdrowia działającego „prywatnie” jako osoba fizyczna.

To brzmi jak zachęta dla poszkodowanego lekarza z Poznania do złożenia skargi do Prezesa UODO na konkretną osobę. Czy to zrobi? To już decyzja osobista, podobnie jak ewentualnie postępowanie na drodze cywilnoprawnej.

WhatsApp też oberwał

W tym zamieszaniu sporą rolę odegrał najpopularniejszy komunikator świata: WhatsApp. Ówczesny minister zdrowia poprosił bowiem osobę pracującą bliżej systemu recept elektronicznych o „pomoc” i otrzymał dane właśnie przez WhatsApp.

Komunikator uchodzi za bezpieczny, bo obsługuje szyfrowanie end-to-end, ale nie jest na tyle „szczelny”, by zaufały mu jednostki rządowe. To też zostało podkreślone przez UODO:

Ryzyko w tym zakresie dodatkowo zwiększa fakt wykorzystania do przekazania danych osobowych lekarza pozyskanych z systemu […] Ministrowi Zdrowia za pomocą komunikatora WhatsApp, którego to kanału przekazywania danych nie zidentyfikowano w przeprowadzonej analizie ryzyka. Wykorzystany przez Ministra Zdrowia środek przekazu nie może zostać uznany za taki, który może być stosowany do komunikowania się przez organy administracji publicznej […]

Warto przypomnieć, że Meta, czyli właściciel WhatsAppa, został ukarany w 2021 i 2023 roku przez Komisję Ochrony Danych w Irlandii za brak przejrzystości w przetwarzaniu danych osobowych. W tym za brak jasnych informacji o tym, jakie dane i kiedy są przekazywane innym podmiotom z grupy Meta i brak zgodności z rozporządzeniem Europejskiej Rady Ochrony Danych.

