Tajemniczy numer 669979971. Lepiej odpowiedz, bo to policja

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) prowadzi właśnie akcję, w ramach której poszukuje osób poszkodowanych w wyniku tzw. oszustwa „na dopłatę”. Jak instruuje policja, funkcjonariusze mogą skontaktować się zarówno poprzez SMS, jak i e-mail.

„Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 4,27 PLN Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulować należność” – wiadomości SMS o takiej bądź podobnej treści swego czasu dosłownie zalały Polaków.

Rzecz jasna, żadnej dopłaty nie było. Korespondencję wysyłali oszuści, licząc na nakłonienie adresata do kliknięcia w zamieszczony link i podania danych bankowych w fałszywym formularzu. Po to, by później mogli je wykraść i wyprowadzić środki z rachunku.

Policja rozpracowuje zorganizowaną grupę przestępczą i potrzebuje zeznań

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Zarząd w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie prowadzi w tej sprawie śledztwo – informuje policja.

Jak czytamy, nie wyklucza się, że napastnicy stojący za tego typu atakami należą do dużej, zorganizowanej grupy przestępczej, której szczyt aktywności funkcjonariusze datują na okres między 8 grudnia 2021 a 13 stycznia 2022 roku.

Gromadząc materiał dowodowy, śledczy zamierzają odnaleźć ofiary rzeczonej grupy. Wykorzystają w tym celu SMS-y rozsyłane z numeru +48669979971, a ponadto skrzynkę mailową pp.krakow@cbzc.org.

Jednocześnie policja prosi o kontakt pod numerem stacjonarnym 47 8356551 wszystkie osoby, które sądzą, że mogły zostać przez naciągaczy oszukane. Dodajmy, infolinia jest czynna w dni robocze w godzinach 8:00-14:00.

Ze wstępnie przedstawionych informacji wynika, że apel dotyczy głównie mieszkańców Krakowa, Warszawy oraz Wrocławia, ale samo CBZC podkreśla, że nie ma tu reguły.

Niewykluczone więc, że odezwa dotrze także do osób z innych regionów Polski. Również w przypadkach, gdy zawiadomienie o oszustwie internetowym zdążyły już złożyć na lokalnym komisariacie.

Czy można odmówić, albo zlekceważyć wiadomość?

Co do zasady składania zeznań w charakterze świadka odmówić mogą bliscy oskarżonego, a nie chcąc pojawić się na wezwanie, należy mieć stosowne usprawiedliwienie, na przykład lekarskie.

Rzecz w tym, że ani SMS, ani e-mail nie mogą być w tym przypadku traktowane jako formalne wezwanie do stawiennictwa. Taki dokument policja musiałaby dostarczyć klasyczną pocztą. Niewykluczone tylko, że zacznie tak robić, gdyby odzew okazał się zbyt skromny.

