Cyfrowa Polska apeluje do rządu. Chodzi o 5G

Związek Cyfrowa Polska apeluje do polskiego rządu o pilne udostępnienia pasma C na potrzeby budowy sieci 5G. Aukcja na rozdysponowanie częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz miała ruszyć w 2020 roku, ale z powodu pandemii została odwołana.

Związek Cyfrowa Polska wysłał pismo do przedstawicieli rządu, Janusza Cieszyńskiego (Sekretarz Stanu ds. cyfryzacji w KPRM) oraz Zbigniewa Hoffmana (sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych), w którym apeluje o jak najszybsze udostępnienie pasma C (3,4-3,8 GHz) na potrzeby budowy sieci komórkowych piątej generacji. Wynika to między innymi z potrzeby pilnego zwiększenia pojemności sieci w związku ze znacznie większym ich obciążeniem i wykorzystywaniem związanym z ruchem migracyjnym ludności z Ukrainy.

Branża reaguje w ten sposób na przedłużające się prace nad nowelizacją ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Jej uchwalenie to jeden z podstawowych warunków, aby uruchomić nową aukcję 5G. Brak nowelizacji ustawy wstrzymuje tym samym prace nad rozwojem sieci piątej generacji w naszym kraju.

Zobacz: Nie czekać na aukcję, dać 5G samorządom. Cyfrowa Polska pisze do UKE

Zobacz: Bliżej aukcji 5G, projekt ustawy o KSC z pozytywną opinią

W ocenie prezesa Cyfrowej Polski Michała Kanownika, który podpisał się pod pismem, w obecnej sytuacji udostępnienie pasma C na potrzeby 5G jest konieczne i pilne.

Dostępność dodatkowego pasma jest krytyczna, szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie. Konsekwencją ostatnich ruchów migracyjnych jest znacznie obciążenie i wykorzystanie sieci. Konieczne jest zwiększenie jej pojemności. W długim okresie sieć nowej generacji będzie czynnikiem wspomagającym dalszy wzrost PKB oraz zwiększającym konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów Unii Europejskiej.

– powiedział Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska

W piśmie skierowanym do przedstawicieli rządu, Cyfrowa Polska zwraca uwagę na to, że przez zwłokę w budowie sieci 5G, Polska na tle innych krajów staje się zacofana technologicznie.

Od uruchomienia usług 5G w USA i Korei Południowej minęło już ponad 40 miesięcy. 25 z 27 krajów Unii Europejskiej poszło w ich ślady i uruchomiło usługi 5G w pionierskim paśmie częstotliwości 3,4 – 3,8 GHz (pasmo C). Kraje, które nie uruchomiły usług w oparciu o pasmo C, to Polska i Holandia – przy czym Holandia nie zrobiła tego z powodu pokrywania się pasma C z wykorzystaniem częstotliwości na rzecz zastosowań wojskowych.

– czytamy w piśmie Cyfrowej Polski

Wyczekiwana nowelizacja ustawy o KSC

Związek Cyfrowa Polska przypomina również o swoim poparciu dla nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Jest ona potrzebna i wyczekiwana przez rynek cyfrowy i nowoczesnych technologii. Cyberbezpieczeństwo musi stać się najważniejszym elementem cyfrowej gospodarki, a bez jednoznacznych, jasno sprecyzowanych regulacji prawnych byłoby to niemożliwe.

– napisała organizacja w piśmie do ministra Janusza Cieszyńskiego

Zobacz: My się nadal grzebiemy, a Chiny pokazują jak rozwijać 5G

Zobacz: 5G w Polsce na tle Europy. Jest źle

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Cyfrowa Polska