28 Finał WOŚ: prawie milion złotych zebrano w ramach współpracy z Mastercard

Już po raz ósmy Mastercard zagrał z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy podczas dorocznego Finału, umożliwiając zasilenie konta Orkiestry dzięki eSkarbonkom lub akcji #MastercardGraZWOŚP na Twitterze. Wciąż jeszcze można licytować samochód z serialu Knight Rider w ramach trwającej aukcji Allegro dla WOŚP.

W tym roku po raz trzeci z rzędu Mastercard umożliwił wpłaty na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za pośrednictwem eSkarbonek, czyli „wirtualnych puszek”. Wolontariusze WOŚP mogli wygenerować i udostępniać znajomym swój unikalny link, za pomocą którego darczyńcy wpłacali darowizny z wykorzystaniem bezgotówkowych płatności online. W czasie tegorocznego Finału wolontariusze i sztaby założyli 1565 eSkarbonek. Dodatkowo można było skorzystać z głównej eSkarbonki na stronie eskarbonka.wosp.org.pl. Łącznie tym sposobem przekazano na WOŚP 612 820 zł, czyli niemal dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym.

Z kolei na Twitterze po raz siódmy w dniu Finału WOŚP popularnym hashtagiem był #MastercardGrazWOŚP. Za pierwszy tweet lub retweet jednego użytkownika opublikowany w dniu Finału z tym hashtagiem, Mastercard zadeklarował przekazanie 5 złotych na konto Orkiestry. Łącznie podczas Finału użytkownicy opublikowali 38 625 takich tweetów. Hashtag był przez większość doby numerem 1 w „trendach” na polskim Twitterze, pojawiał się też w „trendach” światowych. Dzięki zaangażowaniu użytkowników kwota zebrana tą drogą dla Orkiestry w ciągu 24 godzin wyniosła 193 125 zł, pobijając zeszłoroczną sumę o niemal 30 tys. zł. Mastercard, chcąc docenić zaangażowanie użytkowników Twittera i podziękować im za ogromne wsparcie dla Orkiestry, postanowił przekazać Fundacji kwotę 250 000 zł.

Niezwykły samochód do wylicytowania na Allegro

Do końca stycznia trwa jeszcze aukcja, z której dochód w całości zostanie przekazany na konto WOŚP. Jej gwiazdą jest legendarne auto z serialu „Knight Rider”, przekazane Fundacji przez Mastercard i Fundację Braci Collins, którzy sprowadzili je do polski i zadbali o przywrócenie go do stanu świetności. Auto, które nie tylko mówi, ale również „puszcza oczko”, można licytować w ramach aukcji Allegro dla WOŚP. Aktualna cena za ten samochód przekroczyła już 100 tys. zł.

Łącznie w ramach 28. Finału WOŚP, dzięki wpłatom darczyńców do eSkarbonek i datkom przekazanym wolontariuszom ze sztabu Mastercard, a także dzięki akcji #MastercardGraZWOŚP na Twitterze oraz dotychczasowej zadeklarowanej kwocie z licytacji w ramach aukcji Allegro dla WOŚP, na konto Orkiestry trafi prawie 1 000 000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu na sale operacyjne, a tym samym na podniesienie standardów medycyny zabiegowej w szpitalach dziecięcych.

- Gramy z Orkiestrą ósmy rok z rzędu i po raz kolejny udało się nam pobić zeszłoroczny rekord. Cyfrowe narzędzia, takie jak eSkarbonka, eSztab czy iWolontariusz, akcja na Twiterze czy nasz sztab, w ramach którego na ulicach Warszawy kwestowali pracownicy biura Mastercard, to nie tylko sposoby na wymierną pomoc. Każde z tych działań niesie ze sobą również bezcenne emocje związane z pomaganiem, budowaniem więzi, tworzeniem wspólnoty. I to daje nam największą radość – że jesteśmy częścią tak wyjątkowej inicjatywy. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tegoroczną zbiórkę.

- powiedział Jerzy Hołub, dyrektor marketingu w polskim oddziale Mastercard Europe

Sukcesem okazały się również dwa narzędzia, których celem było ułatwienie pracy na rzecz WOŚP lokalnym sztabom oraz bohaterom wydarzenia, Wolontariuszom. Narzędzie eSztab, czyli kreator witryn internetowych, dostarczony został do 1200 lokalnych sztabów WOŚP, które mogły w ten sposób stworzyć własne strony i komunikować na nich swoje działania. iWolontariusz to z kolei platforma komunikacyjna dla Wolontariuszy, która od trzech lat cieszy się dużą popularnością. Jest to centrum informacji dla kwestujących oraz miejsce, w którym wygenerować mogą własny link do eSkarbonki i zbierać pieniądze nie tylko do puszek na ulicach miast, ale również online. W czasie 28. Finału WOŚP zarejestrowanych było 19 271 wolontariuszy. Łączna liczba kont założonych w ciągu trzech lat funkcjonowania platformy to 60 027. Mastercard był również, kolejny rok z rzędu, mecenasem „Światełka do nieba” w Warszawie, które po raz drugi rok z rzędu nie było pokazem fajerwerków, ale widowiskiem muzyczno-wizualnym.

