Dzwoni numer 222571146? Lepiej odbierz, może uratować życie

222571146 to bardzo ważny numer telefonu. Jeśli masz z niego połączenie, lepiej odbierz. Otrzymasz informacje, które mogą uratować Ci życie.

Kto dzwonił z numeru 222571146?

Jak się pewnie domyślasz, jest to numer związany koronawirusem. Wcześniej informowaliśmy o numerze, z którego automat dzwoni do osób objętych kwarantanną domową – 222571145. Numer telefonu 222571146 jest zaś wykorzystywany do komunikacji z osób objętych izolacją.

Gdzie leży różnica? Na kwarantannie przebywają między innymi osoby oczekujące na wynik testu. Połączenie z numeru 222571145 zawiera informacje o obowiązku kwarantanny, możliwości kontroli i aplikacji mobilnej Kwarantanna Domowa. Na izolacji zaś przebywają osoby, które otrzymały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Mowa tu nie o teście „z apteki”, ale teście RT-PCR, wykonanym w laboratorium, na który trzeba mieć skierowanie. To osoby zakażone i chore lub przechodzące chorobę bezobjawowo.

222571146 – warto odebrać

Połączenia z numeru 222571146 także wykonuje automat. Gdy odbierzesz, uzyskasz kolejne potwierdzenie pozytywnego wyniku testu wykonanego metodą molekularną oraz przypomnienie, że od momentu uzyskania tego wyniku jesteś osobą objętą izolacją. To akurat żadne zaskoczenie.

Jest coś jeszcze. W dalszej części wiadomości zawarta jest informacja o tym, że możesz na czas izolacji otrzymać nieodpłatnie pulsoksymetr i zostaniesz objęty opieką domową (osoby powyżej 55 roku życia są nią obejmowane automatycznie). Pulsoksymetr to urządzenie medyczne, mierzące wysycenie tlenem hemoglobiny w krwi tętniczej (SpO 2 ). Innymi słowy, mierzy, czy Twoja krew transportuje odpowiednio dużo tlenu po Twoim ciele. Osoby chore na Covid-19 bardzo często mają obniżoną saturację. Ten stan powoduje fatalną wydajność przy najprostszych czynnościach, a w cięższych przypadkach zagrożenie życia. Jeśli masz problemy z oddychaniem, koniecznie skorzystaj z tej możliwości.

By wypożyczyć pulsoksymetr, musisz wypełnić formularz internetowy na stronie pacjent.gov.pl. Z ważnych telefonów warto zapamiętać także infolinię pomocy technicznej urządzenia – 790 544 988 – oraz numer infolinii zwrotu urządzenia – 22 256 53 75.

