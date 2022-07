Unia wywraca internet do góry nogami. To musisz wiedzieć

We wtorek 5 lipca odbyło się głosowanie końcowe nad wprowadzeniem w życie aktu o usługach cyfrowych (DSA) i aktu o rynkach cyfrowych (DMA), które mogą wywrócić do góry nogami pracę firm technologicznych.

Nowe regulacje najmocniej uderzą w Alphabet, Amazon, Microsoft, Apple i Metę, czyli największe podmioty, które jednocześnie mają zapędy monopolistyczne.

Politycy byli dość jednogłośni. Za przyjęciem aktu o usługach cyfrowych zagłosowało aż 539 z nich. Przeciwko nowej regulacji było 54 europarlamentarzystów a 30 wstrzymało się od głosowania. W przypadku aktu o rynkach cyfrowych jedynie 11 osób było przeciw, 31 wstrzymało się a aż 588 europarlamentarzystów zagłosowało za przyjęciem regulacji.

I welcome the @Europarl_EN’s adoption of our #EU rulebook for digital services:#DSA tackles illegal and harmful online content.#DMA subjects gatekeepers to do’s and don’ts to keep markets open.



