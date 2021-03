Eksperyment z 5G: Samsung osiągnął prędkość ponad 5 Gb/s

Możliwe, że padł rekord prędkości przesyłania danych w sieci 5G. Samsungowi udało się przekroczyć 5 Gb/s.

Dokładnie Samsung przesłał dane z prędkością 5,23 Gb/s w swojej eksperymentalnej sieci 5G. Transmisja odbywała się oczywiście do jednego klienta sieci. W eksperymencie był to Samsung Galaxy S20+ – model z wysokiej półki, ale wcale nie najnowszy. Seria S20 debiutowała na początku 2020 roku i ma już swoje na karku.

Eksperyment wykorzystywał łączność radiową w standardzie E-UTRAN (EN-DC). To standard, który pozwoli operatorom wykorzystywać sieci 4G, by podnieść prędkości w sieci 5G. Ponadto taka sieć pozwala na łączenie kanałów w różnych pasmach częstotliwości, by uzyskać jak najszerszy „multikanał” do przesyłania danych. Samsung połączył kanał o szerokości 800 MHz z zakresu fal milimetrowych (mmWave) z 40 MHz z zakresu używanego przez 4G.

Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że 5,23 Gb/s to prędkość osiągnięta w laboratorium, prawdopodobnie bez przeszkód terenowych i gdy klient się nie poruszał. To doskonała wiadomość dla rozwoju sieci bezprzewodowych, ale użytkownicy jeszcze długo nie będą mogli liczyć na tak zawrotne prędkości.

Konkurencja oczywiście nie śpi. Huawei i kilka telekomów założył nowe laboratorium, które będzie badało, jak można ulepszyć network slicing. To technika dzielenia fizycznej sieci na różne logiczne podsieci o różnych zastosowaniach. W efekcie każdy „plaster” zajmuje się innym zadaniem, wiele z nich może działać równolegle, co bardzo korzystnie wpłynie na opóźnienia. Nowe laboratorium 5GSA XuanYuan będzie pracować w Szanghaju.

