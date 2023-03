Media: Apple i Foxconn lobbują 12-godzinną pracę kobiet

Stan Karnataka uchwalił właśnie poprawkę do obowiązujących tam przepisów i zezwolił na 12-godzinne zmiany i pracę w godzinach nocnych kobiet. Lobbować za takim rozwiązaniem mieli Apple i Foxconn.

Kobiety w znacznej części Azji dominują na liniach produkcyjnych elektroniki. Przykładem tego są kraje takie jak Chiny, Tajwan i Wietnam. Dotychczas jednak w Indiach stanowiły one mały odsetek pracowników, co wynikało z anachronicznych przepisów. A właściwie ich braku.

Wprowadzona nowelizacja ogranicza maksymalny czas pracy do 48 godzin w tygodniu. Jednocześnie zwiększono jednak liczbę dozwolonych nadgodzin do 145 na okres trzech miesięcy, w porównaniu do obowiązujących wcześniej 75 godzin.

Indie podkręcają tempo. Dla iPhone'a

Indie dążą do zwiększenia wydajności pracy i efektywności, aby stać się następnym wielkim ośrodkiem produkcyjnym, stwierdził anonimowy urzędnik rządu Indii. Oświadczył też, że stan Karnataka zmienił prawo pracy po wysłuchaniu „licznych propozycji” ze strony przemysłu indyjskiego, ale także firm zagranicznych, w tym Apple i Foxconn. Obydwie spółki odmówiły komentarza w tej sprawie.

Lokalne media przekonują jednak, że Apple i Foxconn byli zaangażowani w lobbing za nowym prawem, zezwalającym na produkcję dwuzmianową w Indiach w stanie Karnataka. Pod wpływem firm wprowadzono 12-godzinne zmiany, w tym zmiany nocne. Prawo to sprawia, że Karnataka jest jednym z najbardziej elastycznych, patrząc z perspektywy pracodawców, miejsc do pracy w Indiach.

Minister elektroniki i technologii informacyjnej Indii, Rajeev Chandrasekhar, ogłosił w zeszłym tygodniu, że iPhony planowo mają być produkowane w nowej fabryce w Karnatace. Państwowy dział promocji inwestycji napisał na Twitterze, że w efekcie powstanie około 100 000 miejsc pracy w ciągu najbliższych 10 lat. Foxconn zamierza zainwestować około 700 milionów dolarów w stanie Karnataka w celu rozwoju lokalnej produkcji.

Foxconn obecnie produkuje iPhone'a w fabryce w Tamil Nadu w Indiach. Firma poinformowała, że zamierza rozszerzyć swoją działalność na Karnataka i sąsiedni stan Telangana. A dodajmy, Apple korzysta w Indiach także z linii produkcyjnych Pegatron i Wistron. Krótko mówiąc, uniezależnienie od Chin, będące wszak głównym motywem przeprowadzki do Indii, idzie coraz lepiej.

