Dziwne alerty RCB bombardują Polaków. Chodzi o telewizor

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ewidentnie nie może zdecydować się, do czego tak naprawdę powinny służyć wiadomości alarmowe. Oto kolejny przykład.

Debata o tym, czy systemy powiadamiania o zagrożeniu, z syrenami alarmowymi na czele, nie są w Polsce nadużywane trwa. Tymczasem po raz kolejny dolano oliwy do ognia, bo system alertów RCB instruuje właśnie mieszkańców kilku województw, aby sprawdzili swoje telewizory.

25 kwietnia w pomorskim nastąpi zmiana standardu nadawania TV naziemnej. Sprawdź czy Twój telewizor działa w nowym systemie. Info: gov.pl/cyfrowaTV

– brzmi wiadomość rozsyłana jako alert RCB.

Taki komunikat trafia do mieszkańców kilku województw, a konkretniej zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Rzecz jasna chodzi natomiast o to, że we wspomnianych województwach już od poniedziałku nastąpi szumnie zapowiadane od dłuższego czasu przejście na standard naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2/HEVC.

Przypomnijmy, w praktyce do nowego standardu zostaną przełączone multipleksy MUX-1, MUX-2 oraz MUX-4, przez co kanały nadawane będą w wyższej jakości audio i wideo – Full HD. Minusem tego rozwiązania jest, że telewizor bądź dekoder muszą taki ulepszony sygnał wspierać.

Dla potrzebujących rząd przygotował szereg dopłat: 250 zł do telewizora lub 100 zł do dekodera. Dlaczego jednak uważa, że jest to temat na tyle palący, by spamować nim telefony, ciężko powiedzieć. Nie pierwszy raz dochodzi w Polsce do wykorzystania mechanizmu alertów RCB w sposób, nazwijmy to tak, dyskusyjny.

