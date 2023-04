Windows kokietuje posiadaczy smartfonów. Idzie cenna nowość

Windows doczeka się wreszcie funkcji Quick Share. Oznacza to, że będzie można bez problemu wysyłać na niego pliki z telefonów z Androidem.

Jedną z fajniejszych funkcji urządzeń Apple jest możliwość wygodnego przesyłania plików między różnymi urządzeniami. Nieważne, czy mamy iPhone'a, MacBooka czy Maca Pro w topowej konfiguracji - dzięki funkcji AirDrop udostępnianie między nimi dokumentów czy zdjęć to kwestia dwóch kliknięć. Może i mało spektakularne, ale robi robotę.

Windows otrzyma funkcję Nearby Share. Nadchodzi łatwe przesyłanie plików z Androida

Dość powiedzieć, że na Androidzie użytkownicy bardzo długo musieli radzić sobie bez analogicznego rozwiązania. Dopiero w 2020 roku pojawiła się funkcja Nearby Share, która umożliwiła równie wygodne przesyłanie plików, ale wyłącznie między dwoma smartfonami. Jeśli chcieliśmy przerzucić coś między telefonem i komputerem, nadal trzeba było ratować się bardziej skomplikowanymi metodami (chmurą, kablem itp.). Na całe szczęście to już przeszłość.

No, prawie przeszłość. Google udostępniło aplikację Nearby Share dla systemu Windows, aczkolwiek na razie wyłącznie w wersji beta. Mimo to jest to ważny kamień milowy. Dzięki temu tandem Androida i Windowsa dorobił się wreszcie jednej z ważniejszych funkcji zarezerwowanych dotąd dla ekosystemu Apple.

Niestety aplikacja Nearby Share w wersji beta dostępna jest aktualnie tylko w kilku regionach. Polski nie ma na liście. ale trzymamy kciuki, że już niebawem nowa usługa trafi także nad Wisłę.

Zobacz: Windows będzie miał reklamy. To już nieuniknione

Zobacz: Mapy Google z przydatną nowością. Eliminuje irytujący problem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Google

Źródło tekstu: Google