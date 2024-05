Masz HBO Max w Plusie? Wiemy, co się zmieni 11 czerwca

11 czerwca tego roku w Polsce zadebiutuje platforma Max, która zastąpi dostępny dotąd serwis HBO Max. Operator sieci Plus zdradził szczegóły przesiadki, które dotyczą jego klientów.

Było HBO GO, jest HBO Max, a wkrótce będzie po prostu Max. W Polsce nowa platforma ruszy już 11 czerwca 2024 roku, co pociąga za sobą zmiany między innymi dla dotychczasowych subskrybentów HBO Max. Dostęp do tego serwisu jest oferowany między innymi przez operatorów sieci komórkowej. Plus ogłosił właśnie, co się stanie po debiucie Maxa.

Koniec HBO Max, początek Maxa

W przeciwieństwie do HBO Max, serwis Max zaoferuje aż trzy pakietu: Podstawowy (z reklamami), Standardowy oraz Premium (z treściami w jakości 4K). Abonenci Plusa, którzy korzystają z HBO Max, nadal będą mogli korzystać z serwisu oferowanego pod nową nazwą, poprzez Dostęp Max w Plus. Zielony operator zapewnia, że cena usługi nie zmieni się, a dane logowania do platformy Max pozostaną te same.

Wyjaśniło się przy okazji, z którego pakietu będą korzystać abonencie Plusa po zmianie:

jeżeli abonent ma usługę Dostępu HBO Max na czas oznaczony (np. umowa na 12 albo 24 miesiące), to otrzyma dostęp do pakietu Premium,

jeżeli abonent ma usługę Dostępu HBO Max lub stanie się ona usługą na czas nieoznaczony (np. od 13 albo 25 miesiąca, w zależności od zawartej umowy) albo jest aktywowana w wersji podstawowej (usługa cykliczna na czas nieoznaczony), otrzyma dostęp do pakietu Standard, ale promocyjnie skorzysta z pakietu Premium do 31 stycznia 2025 roku.

Jeśli Abonent nie akceptuje zmian, to w ciągu 30 dni od daty ich dokonania, czyli do 11 czerwca 2024 roku, może zrezygnować z Dostępu HBO Max. Bez zachowaniu terminu wypowiedzenia.

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z powyższymi informacjami zachęcamy do kontaktu z nami: Osobiście w Punkcie sprzedaży

Telefonicznie - 601 102 601 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora)

– zachęca Plus w komunikacie

Zobacz: Plus chce Ci dać zniżkę na telefon i 500 GB ekstra

Zobacz: Grupa Polsat Plus po 1Q2024: 23 mln osób w zasięgu 5G, 13 mln w zasięgu światłowodu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Alex Photo Stock / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Plus