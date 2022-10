Netflix: co pojawiło się w tym tygodniu? 23 października 2022

Jakie nowe filmy i seriale zadebiutowały w ten tydzień? Chętnie przejrzymy najlepsze nowe filmy i seriale na platformie Netflix.

O ile łatwiejsze by było życie, gdyby po prostu były szkoły dla dobrych i dla złych. W pewnym świecie magii dokładnie tak jest. Prezentujemy zatem film Akademia Dobra i Zła na podstawie bestsellerowych książek Somana Chainaniego. Przyjaźń najlepszych koleżanek, Sofii i Agaty, przechodzi test, gdy trafiają do szkoły magii dla przyszłych dobrych i złych czarodziei. W filmie pojawiła się m.in. Charlize Theron.

Lubicie K-dramy? Oto kolejny romantyczny serial koreański na Netfliksie. To Pewnego razu w małym miasteczku. Weterynarz z wielkiego miasta wbrew sobie przeprowadza się na wieś, gdzie poznaje policjantkę skrywającą pewną tajemnicę. Początek pobytu Han Ji-yula w miasteczku Huidong zaczyna się kiepsko, bo zostaje on przypadkowo wzięty za złodzieja, gdy próbuje się dostać do domu swojego dziadka. Potem jest jednak dużo lepiej.

Pożar katedry Notre Dame stał się inspiracją dla różnych filmów i seriali. Ciężko się dziwić, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych budowli Paryża i ważna świątynia katolicka. Widzieliśmy już film Notre Dame płonie, który pokazał heroiczne wyczyny strażaków chcących ocalić bezcenne relikwie, takie jak korona cierniowa. Teraz na platformie Netflix pojawił się Notre Dame: miniserial. Jest on inspirowany prawdziwymi relacjami francuskich strażaków, pokazujący wpływ pożaru Katedry Notre-Dame w 2019 r. na życie grupy paryżan.

