Świąteczna gorączka cen w Xiaomi. Sprawdź, co kupisz taniej

Święta tuż-tuż, a Xiaomi kusi ofertą promocyjną Odpakuj radość. Do 26 grudnia miłośnicy technologii mogą skorzystać ze zniżek na szeroką gamę produktów, od topowych smartfonów po inteligentne urządzenia domowe. Może to być dobra okazja, by sprawić sobie lub bliskim prezent pod choinkę.