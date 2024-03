x-kom rzuca elektronikę za grosze. Masz czas do 31 marca

Sklep x-kom odpalił wielkanocną promocję. Sprawdzamy, którymi ofertami warto się zainteresować.

W x-kom wystartowała wielkanocna wyprzedaż. Jeśli czekaliście na dobry moment do zakupu nowego smartfona, monitora czy dowolnego innego gadżetu elektronicznego, trudno o lepszą okazję.

Samsung OLED G8 - monitor-bestia dla wymagającego gracza

W ramach wyprzedaży kilka ofert przykuło naszą szczególną uwagę. Z pewnością do tej grupy zalicza się monitor Samsung Odyssey OLED G8, czyli prawdopodobnie spełnienie marzeń każdego gracza. To monitor ultrawide o przekątnej 34" i rozdzielczości 3440 x 1440. Dzięki częstotliwości odświeżania 175 Hz i technologii AMD Freesync Premium Pro wyświetlany obraz jest ultrapłynny. Przede wszystkim jednak mamy tu do czynienia z matrycą OLED, co gwarantuje perfekcyjną czerń, fenomenalne kolory i - najważniejsze - natychmiastowy czas reakcji z praktycznie zerowym ghostingiem.

W wielkanocnej promocji x-kom z kodem "wielkanoc" Samsung Odyssey OLED G8 kosztuje 3799 zł, czyli o blisko 600 zł mniej niż zwykle.

Amazfit GTS4 - stylowy smartwatch ze świetną baterią

Osobom szukającym smartwatcha proponuję zwrócić uwagę na model Amazfit GTS4. To elegancki zegarek ze świetnym wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 1,75" oraz charakteryzujący się doskonałą jakością wykonania. Przede wszystkim jednak wyróżnia się bardzo dobrym czasem pracy na jednym ładowaniu. Cztery dni pracy z dala od gniazdka to tutaj żaden problem, a i tydzień pracy jest jak najbardziej w zasięgu. Na tle innych modeli tej klasy jest to naprawdę dobry wynik.

Za Amazfit GTS 4 z kodem "wielkanoc" zapłacimy 666 zł zamiast standardowych 999 zł. To świetna oferta, szczególnie biorąc pod uwagę, że dostajemy egzemplarz z oficjalnej dystrybucji.

Xiaomi POCO M5s - smartfon tani jak barszcz

W ofercie x-kom znalazło się też coś dla osób szukających nowego smartfona. Xiaomi POCO M5s to bardzo fajna propozycja dla osób, które potrzebują taniego telefonu np. dla dziecka, jako telefonu domowego albo po to, by trzymać w nim drugą kartę SIM. Wyświetlacz o przekątnej 6,43" oznacza, że całość komfortowo da się obsłużyć jedną ręką (rzadkość w dzisiejszych czasach), a akumulator 5000 mAh spokojnie powinien wystarczyć nawet na dwa dni pracy.

W promocji z kodem "wielkanoc" zapłacimy za niego raptem 535 zł zamiast standardowych 649 zł. Gwarantuję, że znalezienie lepszego smartfona za ten pieniądze będzie nie lada wyzwaniem.

