Wakacyjne superduety w Orange. Zestawy Samsung i Xiaomi

Kolejną ofertą promocyjną „na lato” jest propozycja superduetów w Orange. Operator przygotował zestawy łączące smartfony Samsung Galaxy A20e i Samsung Galaxy A10 oraz Xiaomi Redmi Note 9 z opaską Mi Band 4 z wybranym Planem Mobilnym lub Orange Love.

Od 2 lipca Orange proponuje zestawy dwóch smartfonów lub smartfonu z opaską w promocyjnej cenie. Klienci Planów Mobilnych 55 oraz Orange Love Standard, którzy przedłużają umowę lub podpisują nową oraz ci, którzy chcą kupić urządzenia na 24 raty, mogą skorzystać z promocyjnej ceny na sprzęt.

Przy zakupie abonamentu w Planie Mobilnym 55 lub Orange Love Standard zestaw dwóch smartfonów – Samsung Galaxy A20e i Samsung Galaxy A10 – kosztuje 45 zł miesięcznie. Łączna opłata miesięczna w Planie Mobilnym 55 za smartfony i usługi wyniesie więc 100,01 zł, po uwzględnieniu rabatów na zgody (2x 5 zł), należy też doliczyć jednorazową opłatę aktywacyjną 50 zł. W konwergentnej usłudze Orange Love miesięczna opłata wynosi natomiast 154,99 zł.

Z kolei zestaw Smartfon Xiaomi Redmi Note 9 z opaską Xiaomi Mi Band 4 w wyżej wymienionych abonamentach kosztuje 30 zł miesięcznie. W przypadku tej oferty operator nie podał jeszcze wszystkich szczegółów cenowych.

Powyższe smartfony i zestawy będą dostępne także w innych Planach Mobilnych, Orange Love i Planach Firmowych.

Oferta dla przedsiębiorców

Orange przygotował także ofertę dla klientów prowadzących swój biznes. Przedsiębiorcy mogą kupić Samsung Galaxy A41 za 30 zł miesięcznie + VAT w Planie Firmowym M.

Operator zachęca też do tego, by skorzystać z elastycznych Planów Firmowych, które podążają za zmianami. W Planie Firmowym M za 60 zł w cenie jest 1 paczka usług do wyboru m.in. Serwis telefonu, Bezpieczna firma, W internecie czy W biurze – paczki usług można co miesiąc, bezpłatnie wymieniać.

