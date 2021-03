Wkrótce w T-Mobile zadebiutują smartfony Realme. Operator wprowadzi najnowsze modele z serii 8

Tydzień temu swoją premierę w Indiach miały telefony Realme 8 i Realme 8 Pro. Polska prezentacja tych urządzeń odbędzie się w kwietniu i chociaż wszystkie szczegóły sprzedaży nie są jeszcze znane, to wiadomo, że telefony wejdą do oferty sieci T-Mobile.

Już 8 kwietnia odbędzie się polska premiera smartfonów Realme 8 oraz Realme 8 Pro. Obydwa urządzenia dostępne będą również w sieci T-Mobile. Jest to kolejny już operator, który zdecydował się wprowadzić do swojej oferty smartfony Realme. W 2020 roku urządzenia tej marki debiutowały w sieciach Play oraz Plus.

Zobacz: Realme 8 i 8 Pro zadebiutują w Polsce 8 kwietnia

Jak tłumaczy firma Realme, z jej perspektywy partnerstwo z tak ważnym operatorem, jak T-Mobile to kolejny kamień milowy w rozwoju marki w Polsce. W kwietniu minie rok od oficjalnego wejścia Realme na nasz rynek, a obecność w magentowej sieci przyczyni się do dalszej popularyzacji marki.

W ofercie T-Mobile już wkrótce pojawią się najnowsze smartfony z serii 8. Abonenci T-Mobile będą mogli sięgnąć zarówno po Realme 8 Pro – średnią półkę z fotograficznymi ambicjami, jak i wybrać tańszy Realme 8. Jak zapowiada producent, drugi z nowych smartfonów "umieści ekran Super AMOLED oraz nowoczesne wzornictwo w zasięgu każdego portfela".

Realme 8 Pro to model ze średniej klasy, którego największą zaletą jest wykorzystanie aparatu 108 Mpix. Jest to matryca Samsung HM2 o rozmiarze 1/1,52″ oraz pikselach 0,7 μm połączona z optyką f/1,88. Interesującą cechą telefonu jest także akumulator 4500 mAh z szybkim ładowaniem 55 W.

Z kolei tańszy Realme 8 wyposażony jest w aparat 64 Mpix, układ MediaTek Helio G95 i ekran Super AMOLED 6,4 cala Full HD+. W Indiach dostępny jest już za równowartość ok. 800 zł.

Źródło tekstu: Realme