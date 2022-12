W Orange wystartowała poświąteczna wyprzedaż smartfonów

Orange ruszył z poświąteczną wyprzedażą smartfonów i innych urządzeń. Wybrane modele oferowane są w niższych cenach. Operator przygotował także tańsze o 50% akcesoria. Wyprzedaż potrwa do 22 stycznia.

Klienci Orange mogą od dziś do 22 stycznia skorzystać z poświątecznej przeceny i kupić taniej wybrane urządzenia, wśród nich popularne smartfony. Sprzęt dostępny jest w abonamencie, ale też bez umowy – w zależności od wybranej oferty, zmieniają się też ceny. Obniżka dotyczy standardowych cen u operatora, które mogą być wyższe niż te na wolnym rynku.

Na wyprzedażowej liście dla klientów indywidualnych Orange można znaleźć:

Samsung Galaxy S22 128 GB – najtaniej za 3456 zł,

128 GB – najtaniej za 3456 zł, Samsung Galaxy Watch5 44 mm eSIM – najtaniej za 1320.24 zł.

eSIM – najtaniej za 1320.24 zł. Xiaomi Redmi 10 5G 4/64 GB – najtaniej za 911,76 zł,

4/64 GB – najtaniej za 911,76 zł, Xiaomi Redmi Note 11 4/128 GB – najtaniej za 936 zł.

Od 29 grudnia na wyprzedaży pojawią się też:

Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB

128 GB Motorola Moto G62 5G 4/64 GB

Przeceny obejmują także akcesoria, ze zniżkami nawet do 50%, a wśród nich są: ładowarka z dożywotnią gwarancją Force, szkła ochronne do modeli Samsung Galaxy S22 czy etui do modelu Xiaomi Redmi 10 5G.

Również dla przedsiębiorców Orange proponuje tańsze smartfony i urządzenia. Są to m.in.

Oppo A57s 4/64 GB

4/64 GB Xiaomi Redmi 10 5G 4/64 GB

4/64 GB Samsung Galaxy Watch 5 44 mm eSIM

5 44 mm eSIM iPhone X 64 GB (odnowiony)

64 GB (odnowiony) Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB

128 GB Samsung Galaxy S22 5G 128 GB

Odkup nieużywanych telefonów

Orange przypomina także o akcji odkupywania smartfonów. Nieużywany już model można przynieść do salonu, zostanie on wyceniony na miejscu. Operator odkupi go i da mu drugie życie, w zamiast klient otrzyma bon na zakup nowego urządzenia np. słuchawek lub akcesoriów jak ładowarka czy etui.

Nieużywane urządzenie, które nie zakwalifikuje się do odkupu, można zostawić do recyklingu w salonie Orange, w specjalnym pojemniku. Partner Orange, uprawniony do odbioru elektroodpadów, zagospodaruje sprzęt zgodnie z prawem.

