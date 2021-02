Wyniki UPC Polska po 2020 roku: przyspieszenie wzrostu we wszystkich kluczowych obszarach

UPC Polska zakończyło 2020 rok z ponad 1,5 mln klientów oraz niemal 3,3 mln subskrypcji cyfrowych. Najbardziej, bo aż siedmiokrotnie, wzrosła liczba aktywnych klientów usług mobilnych UPC. Wszystko to przełożyło się na 4% wzrost przychodów rok do roku.

Na koniec 2020 roku UPC Polska miało 1 525 000 klientów, którzy korzystali z 3 267 500 usług cyfrowych:

Internet - 1 289 700 usług (+60,1 tys. rok do roku),

TV - 1 334 800 usług (+71,2 tys. rok do roku),

telefonia - 643 000 (-31,4 tys. rok do roku),

usługi komórkowe - 62 700 (+53,7 tys. rok do roku).

Cyfrowe usługi UPC w nowych lokalizacjach

W 2020 roku UPC rozpoczęło ekspansję i zdobywanie klientów w nowych lokalizacjach, wykorzystując sieci światłowodowe wybudowane w ramach programu POPC. Dzięki temu, do końca 2024 roku zasięg oferty UPC poszerzy się o blisko 1,7 mln gospodarstw domowych, umożliwiając nowym klientom korzystanie z Internetu i cyfrowej rozrywki, a także wspierając przedsiębiorstwa w jak najlepszym wykorzystaniu technologii cyfrowych. Na koniec 2020 roku na obszarach POPC w zasięgu usług UPC znajdowało się już ponad 266 tys. gospodarstw domowych. Biorąc pod uwagę całą sieć UPC, w jej zasięgu na koniec minionego roku było 3 635 200 gospodarstw domowych.

Zobacz: Klientom UPC Polska należy się rekompensata. Zapadła decyzja UOKiK

Zobacz: UPC Biznes rusza z nową ofertą: internet do 1 Gb/s, telewizja, pakiet wsparcia dla firm

UPC 4K TV BOX

W minionym roku UPC, jako pierwsze w ramach Liberty Global, wprowadziło na rynek urządzenie UPC 4K TV BOX. Ten nowoczesny dekoder, zaprojektowany przez inżynierów Liberty Global przy wsparciu UPC Polska, łączy w sobie nowoczesny design i kompaktowe rozmiary z innowacyjnymi funkcjami. UPC kontynuowało również wzrost bazy klientów platformy Horizon - o 15870 użytkowników rok do roku, do łącznie 746,7 tys., któremu towarzyszyła również rosnąca adaptacja przez klientów usług cyfrowych, na przykład ponad 43% wykorzystania funkcji Replay TV.

Coraz szybszy Internet

Starając się zapewnić klientom najwyższej jakości Internet w czasie pandemii, UPC rozwijało bazę klientów korzystających z usług internetowych. Ich liczba wzrosła o 60,1 tys. w porównaniu z rokiem 2019, do poziomu 1 289 700. Był to najszybszy wzrost w ciągu ostatnich 3 lat. Liczba użytkowników modemu Connect Box, wyniosła 771 487. Średnia prędkość przekroczyła 322 Mb/s, co daje o 70 Mb/s więcej niż w roku ubiegłym. Jak podaje UPC Polska, jest wynikiem ciągłych inwestycji w sieć i wydajność urządzeń końcowych.

UPC Biznes przyśpieszyło wzrost, wspierając klientów w pandemii

UPC Biznes kontynuowało przyrost liczby klientów i przychody, dzięki dwucyfrowemu wzrostowi w segmencie SoHo, napędzanemu przez nową atrakcyjną ofertę internetową wraz z usługami cyfrowymi, odpowiadającymi na potrzeby klientów. Wyniki poprawił też segment klientów korporacyjnych (LE, large enterprises), dzięki współpracy z największymi firmami cyfrowymi na rynku, a także dobrymi wynikami w segmencie hurtowym.

Jednocześnie, operator dostarczał klientom dostępu do szerokopasmowego Internetu i usług cyfrowych, wspierając ich rozwój. UPC Biznes było partnerem technologicznym Pol'And'Rock Festival, a także 7. edycji flagowego programu UPC Think Big pod hasłem Think Digital, który przyciągnął rekordową liczbę ponad 120 uczestników i dotarł w mediach do ponad 2,2 mln Polaków. UPC zapowiedziało też utworzenie w 2021 roku Funduszu Think Big, którego celem będzie wspieranie przedsiębiorców w rozwijaniu umiejętności cyfrowych.

Zobacz: Ponad 1,5 mld gigabajtów danych – tyle przesłali klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu w 2020 roku

Zobacz: RFBenchmark: w 2020 roku najszybsze LTE miał Orange, a 3G T-Mobile

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: UPC Polska