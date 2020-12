UPC Polska rozdaje niespodzianki klientom i zachęca do wspierania Szlachetnej Paczki

UPC Polska został w tym roku partnerem inicjatywy Szlachetna Paczka. Wraz z nią, UPC wspólnie z klientami, pomoże najbardziej potrzebującym. Operator przygotował też świąteczne niespodzianki dla klientów.

W tym roku operator został partnerem wyjątkowej inicjatywy, jaką jest Szlachetna Paczka. Wystarczy, że klient wyśle wiadomość SMS o treści "WSPIERAM" z numeru UPC na 696 806 040, by UPC Polska przekazało od siebie na konto Szlachetnej Paczki 10 zł. Wiadomości można wysyłać także po Świętach – akcja potrwa do końca marca 2021 roku.

Zobacz: UPC Polska: darmowy internet dla najbardziej potrzebujących rodzin

UPC Polska odkodował kanały

Okres świąteczno-noworoczny to doskonała pora, by znaleźć chwilę dla siebie i nadrobić zaległości z zakresu filmów, seriali i ulubionych programów. Żeby ułatwić klientom dostęp do najlepszej rozrywki, UPC Polska odkoduje dla klientów telewizyjnych z pakietem Select aż 10 kanałów.

Ponadto wspólnie z Filmklub w dniach 21-26 grudnia operator odkoduje w usłudze UPC na Żądanie 10 filmów bez żadnych opłat.

Zobacz: Orange kończy rok wyprzedażą smartfonów

W Święta wszyscy abonenci telewizji cyfrowej w UPC Polska będą mogli się cieszyć ofertą Horizon GO, dzięki której każdy może oglądać to, na co ma ochotę za pośrednictwem telefonu, tabletu lub laptopa. Co więcej, usługa pozostanie dostępna także po Świętach.

Na tym nie koniec. Użytkownicy telefonii mobilnej oraz stacjonarnej w UPC Polska otrzymają bez żadnych dodatkowych opłat 30 minut do wykorzystania na komórkowe połączenia międzynarodowe do wybranych krajów przez cały okres świąteczny, od północy 24 grudnia do końca dnia 26 grudnia.

Zobacz: UPC: darmowy światłowód w czasie pandemii. Dla kogo?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: UPC Polska