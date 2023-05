T-Mobile po 1Q2023: wyższe przychody, więcej klientów

T-Mobile Polska zakończył pierwszy kwartał 2023 roku z przychodem wyższym o 10% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Z kolei baza klientów urosła przez rok o 6%.

W pierwszym kwartale 2023 roku T-Mobile Polska osiągnął znaczący wzrost przychodów całkowitych oraz przychodów z usług mobilnych. Pomimo obniżenia przychodów z połączeń międzyoperatorskich, całkowite przychody wyniosły 1,72 mld zł i wzrosły o 10,3% rok do roku. W tym samym czasie przychody z usług mobilnych osiągnęły poziom 1,01 mld zł, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost o 1,1%. Bardzo znaczący wzrost kosztów w środowisku wysokiej inflacji (ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu kosztów energii +170%) obniżył wynik EBITDA AL o -2,9% (r/r) do poziomu 439 mln zł.

Na wzrost przychodów firmy wyraźny wpływ miała sprzedaż urządzeń. Według firmy badawczej GfK Polonia, T‑Mobile zajmuje obecnie drugą pozycję wśród operatorów infrastrukturalnych pod kątem sprzedaży smartfonów.

T-Mobile niezmiennie inwestuje przy tym w jakość sieci, by zapewniać klientom najlepsze oferty i usługi. W pierwszym kwartale jako pierwszy w Polsce wdrożył hybrydowy system zasilania stacji bazowych. Tego typu działania pozwalają operatorowi nie tylko realizować cele związane z neutralnością klimatyczną, ale przekładają się również na najwyższe wyniki wśród operatorów infrastrukturalnych w badaniu satysfakcji klientów.

Z początkiem 2023 roku Grupa Deutsche Telekom, której jesteśmy częścią, została uznana w raporcie Brand Finance Global 500 za najcenniejszą markę w Europie. Nie mam wątpliwości, że działania T‑Mobile Polska również przyczyniły się do tego osiągnięcia. Ale to nie nagrody stawiamy na pierwszym miejscu, a naszych klientów. To dla nich każdego dnia dbamy o najwyższą jakość sieci, usług i ich satysfakcję. I to z myślą o nich wprowadzamy kolejne innowacje, aby to właśnie klienci T‑Mobile jako pierwsi korzystali z niezawodnych rozwiązań, które poprawiają ich technologicznego doświadczenia. W tym kwartale jako pierwszy operator w Polsce wdrożyliśmy hybrydowy system zasilania stacji bazowych, ale również darmowe testy nielimitowanego internetu T‑Mobile dzięki e-SIM bez zmiany operatora. Mogę przy tym zapewnić, że nie jest to nasze ostatnie słowo w budowaniu satysfakcji obecnych i przyszłych klientów T‑Mobile.

– powiedział Andreas Maierhofer, prezes Zarządu T‑Mobile Polska

Na koniec pierwszego kwartału baza klientów T-Mobile urosła o 708 tysięcy rok do roku, osiągając poziom 12,5 miliona. Wskaźnik rezygnacji (churn) w segmencie kontraktowym utrzymał się niskim poziomie 0,7%. Według raportu przenośności numerów Urzędu Komunikacji Elektronicznej, T-Mobile osiągnął w tym okresie drugi co do wielkości najlepszy rezultat wśród operatorów infrastrukturalnych, notując pozytywne saldo MNP na poziomie 13,9 tys. nowych użytkowników.

Firma odnotowała wzrost liczby klientów we wszystkich segmentach: kontraktowym, przedpłaconym, prywatnym i biznesowym. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost liczby klientów z szerokopasmowym dostępem do internetu, która obecnie wynosi 182 tys. użytkowników (wzrost o 91 tys. rok do roku). Systematycznie wzrasta także liczba klientów indywidulanych, którzy decydują się na zakup pakietów konwergentnych T‑Mobile.

W pierwszym kwartale 2023 roku wciąż obserwowaliśmy zmaganie się gospodarki z dwucyfrowym poziomem inflacji i wysokimi cenami energii, której koszty w przypadku T‑Mobile wzrosły aż o 170%. Mimo tych trudnych warunków zewnętrznych osiągnęliśmy wzrost przychodów całkowitych o ponad 10% i zwiększyliśmy bazę naszych klientów do poziomu ponad 12,5 mln. Wpływu na ten pozytywny wynik upatrujemy w kilku obszarach. To przede wszystkim duże zainteresowanie klientów naszymi usługami szerokopasmowego dostępu do internetu oraz bardzo wyraźny wzrost sprzedaży urządzeń. Nie mam przy tym wątpliwości, że nasze solidne wyniki to również efekt troski o najwyższa jakość sieci, satysfakcję klienta, konsekwentne wdrażanie strategii rynkowej i dbałości o stabilność finansową firmy.

– powiedział Juraj Andras, członek Zarządu T-Mobile ds. Finansowych

Klienci coraz częściej wybierają oferty konwergentne

Od wprowadzenia w 2022 roku do swojego portfolio telewizji linearnej T‑Mobile obserwuje stały wzrost zainteresowania ofertą konwergentną Magenta Dom, jak również jej poszczególnymi komponentami. Znajduje to odzwierciedlenie między innymi w stałym, pozytywnym balansie przenośności numerów. W pierwszym kwartale tego roku operator pracował intensywnie, by dołączenie do T‑Mobile i korzystanie jego produktów, w tym pakietów konwergentnych, było jeszcze łatwiejsze. To podejście zaowocowało wdrożeniem pierwszej w Polsce możliwości bezpłatnego 3-miesięcznego testowania nielimitowanego internetu T‑Mobile przez eSIM bez zmiany operatora i bez umowy. T‑Mobile będąc pewny jakości swoich usług, udostępnia również klientom możliwość testowania każdej usługi przez 30 dni. Operator stawia również na rozwój segmentu prepaid – w kwietniu tego roku jako pierwszy w Polsce, w ramach Heyah na kartę, wprowadził ofertę z nielimitowanymi połączenia do Ukrainy, oraz ofertę T‑Mobile na kartę z największą na rynku paczką 4800 GB ekstra przez rok.

Kontynuacja wzrostu w segmencie biznesowym

Pierwszy kwartał 2023 roku w segmencie biznesowym T‑Mobile upłynął pod znakiem stabilnych wzrostów. W porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku w obszarze małych firm operator odnotował wzrost przenośności numerów o +28%, jak również dwucyfrowy wzrost sprzedaży najwyższych ofert L/VIP i umów na światłowód. Było to efektem konsekwentnych działań komunikacyjno-sprzedażowych oferty MagentaBiznes, a także wdrożenia oferty MagentaBiznes VIP skierowanej do biur. Co istotne, w pierwszych 3 miesiącach 2023 roku klienci oferty MagentaBiznes znacznie częściej decydowali się na wybór smartfonów z najwyższej półki.

Z kolei w segmencie największych firm T‑Mobile skupił się na potrzebach klientów i tworzeniu wspólnie z nimi innowacyjnych rozwiązań. Zaowocowało to wdrożeniem trzech nowych usług. Pierwsza z nich – „Bezpieczny Internet” – pozwala bez interwencji w infrastrukturę klienta w pełni zabezpieczyć łącze internetowe T‑Mobile. Natomiast „Internet Biznes Pro” odpowiada na potrzebę szybkiego wprowadzania zmian w sieciach lokalnych. Rozwiązanie oferuje przy tym mechanizm cyberochrony oraz możliwości zbudowania sieci gościnnej dla klientów, które do tej pory były dostępne wyłącznie dla korporacji. Trzecia usługa to „Workspace as a service”, dzięki której klient otrzymuje od T‑Mobile odpowiednio skonfigurowany sprzęt dla pracowników oraz wsparcie IT. Co ważne, model sprzedażowy „as a service” oznacza, że klient płaci opłatę miesięczną, zamiast ponosić koszty inwestycyjne, nie obciążając przy tym swojej zdolności kredytowej.

Początek 2023 roku zapisał się dla T‑Mobile również jako czas zawiązania dwóch istotnych współprac. Operator został partnerem studiów podyplomowych „Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, które pomogą wykształcić nowych ekspertów w tym obszarze. Z kolei współpraca nawiązana z firmą Siemens pozwoli oferować klientom jeszcze więcej możliwości w zakresie sieci przemysłowych (campus networks).

Najwyższa jakość sieci

W I kwartale 2023 T‑Mobile kontynuował inwestycje sieciowe w celu zapewnienia klientom najlepszej jakości usług. Wraz ze wzrostem bazy klientów oraz popytu na transmisję danych, ruch w sieci T‑Mobile wzrósł w ostatnim kwartale o 3% względem czwartego kwartału 2022 oraz o 30% w porównaniu z 1Q2022. T‑Mobile wychodzi naprzeciw tym trendom stale modernizując swoją sieć i przygotowując ją na zwiększone obciążenia. W pierwszym kwartale operator zmodernizował około 300 stacji bazowych oraz kontynuował inwestycje związane z rozbudową sieci 5G. Sygnał 5G został uruchomiony w paśmie 2100 MHz na ponad 480 stacjach bazowych, zwiększając ich liczbę do ponad 5620, a pokrycie populacji kraju jest na poziomie 47%.

W 2022 roku T‑Mobile rozpoczął optymalizację sieci skupiając się na rozwoju 4G/LTE i 5G oraz wygaszając starą technologię 3G. W pierwszym kwartale proces ten nabrał pełnego tempa i sieć 3G została wyłączona na większości obszaru Polski. Modernizacja sieci przyczynia się nie tylko do oferowania klientom operatora najwyższej jakości usług w najlepszej dostępnej technologii, ale także do ograniczenia zużycia energii elektrycznej w sieci.

Operator konsekwentnie realizuje założenia strategii ESG, mające na celu osiągnięcie neutralności środowiskowej w całym łańcuchu dostaw do 2040 roku, również poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem energii odnawialnej do zasilania stacji bazowych. Oprócz montowania na stacjach bazowych oraz innych obiektach telekomunikacyjnych paneli fotowoltaicznych, operator wprowadził hybrydową instalację, zasilającą stację bazową energią słoneczną oraz wiatrową. Stacja bazowa w Brudzowicach to pierwszy tego typu projekt w Polsce. T‑Mobile planuje wprowadzenie podobnych systemów także w innych miejscach.

Konsekwentnie ku neutralności klimatycznej

Pierwszy kwartał 2023 roku w zakresie działań odpowiedzialnego biznesu to konsekwentne realizowanie strategii ESG, stąd też kolejne inicjatywy proekologiczne operatora. Firma zdecydowała się na zmniejszenie plastikowych kart, na których dostarczana są SIM-y. Dzięki temu rozwiązaniu uda się oszczędzić około 8 ton tworzyw sztucznych rocznie. W swoich działaniach T‑Mobile zmierza również w stronę neutralności klimatycznej. Na znak swojego pełnego zaangażowania w działania na rzecz wspierania neutralności klimatycznej, operator z okazji tegorocznej Godziny dla Ziemi nie tylko ponownie wygasił oświetlenie w swojej głównej siedzibie, ale także podsumował wyniki swoich ostatnich działań. Dzięki analizie najbardziej energochłonnych instancji w budynku siedziby głównej i wprowadzeniu szeregu zmian zaoszczędzono aż 12 % energii i 33% ciepła z sieci miejskiej w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Dodatkowo, zmiany wprowadzone we flocie samochodowej pozwoliły zaoszczędzić 900 ton CO 2 i zredukować emisyjność o 35%.

Firma w ostatnim kwartale realizowała także projekty z zakresu cyfrowego włączenia. Z okazji Dnia Babci i Dziadka przypomniała o kampanii „Sieć Pokoleń” i bezpłatnym kursie z zakresu technologii. W lutym natomiast premierę miało nowe rozwiązanie operatora „8 dla seniora”. Dzięki niemu, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, wystarczy wybrać numer 8, aby skorzystać z nowych udogodnień przygotowanych dla osób starszych.

Dane historyczne

Karty SIM Abonament Prepaid Łącznie 1Q15 6,784 mln 9,010 mln 15,794 mln 2Q15 6,708 mln 9,118 mln 15,827 mln 3Q15 6,640 mln 9,056 mln 15,696 mln 4Q15 6,569 mln 5,487 mln 12,056 mln 1Q16 6,518 mln 5,303 mln 11,821 mln 2Q16 6,516 mln 5,119 mln 11,635 mln 3Q16 6,541 mln 4,680 mln 11,221 mln 4Q16 6,612 mln 4,022 mln 10,634 mln 1Q17 6,696 mln 3,533 mln 10,229 mln 2Q17 6,741 mln 3,510 mln 10,251 mln 3Q17 6,797 mln 3,500 mln 10,297 mln 4Q17 6,921 mln 3,533 mln 10,454 mln 1Q18 6,990 mln 3,519 mln 10,509 mln 2Q18 7,068 mln 3,541 mln 10,609 mln 3Q18 7,152 mln 3,541 mln 10,693 mln 4Q18 7,243 mln 3,544 mln 10,787 mln 1Q19 7,298 mln 3,525 mln 10,823 mln 2Q19 7,374 mln 3,495 mln 10,869 mln 3Q19 7,434 mln 3,474 mln 10,908 mln 4Q19 7,504 mln 3,450 mln 10,954 mln 1Q20 7,530 mln 3,452 mln 10,982 mln 2Q20 7,560 mln 3,461 mln 11,021 mln 3Q20 7,581 mln 3.490 mln 11.071 mln 4Q20 7,624 mln 3,574 mln 11,198 mln 1Q21 7,652 mln 3,554 mln 11,205 mln 2Q21 7,668 mln 3,602 mln 11,290 mln 3Q21 7,748 mln 3,677 mln 11,425 mln 4Q21 7,827 mln 3,715 mln 11,542 mln 1Q22 7,866 mln 3,979 mln 11,845 mln 2Q22 7,932 mln 4,175 mln 12,107 mln 3Q22 7,993 mln 4,328 mln 12,321 mln 4Q22 8,052 mln 4,460 mln 12,512 mln 1Q23 8,069 mln 4,485 mln 12,553 mln

Przychód EBIDTA/EBITDA AL Marża EBIDTA/EBITDA AL 1Q15 1,602 mld zł 544,1 mln zł 34,0% 2Q15 1,574 mld zł 592,7 mln zł 37,7% 3Q15 1,638 mld zł 689 mln zł 42,1% 4Q15 1,645 mld zł 601 mln zł 36,5% 1Q16 1,649 mld zł 524,8 mln zł 31,7% 2Q16 1,499 mld zł 437 mln zł 29,2% 3Q16 1,618 mld zł 542 mln zł 33,5% 4Q16 1,687 mld zł 586,716 mln zł 34,8% 1Q17 1,572 mld zł 431 mln zł 27,5% 2Q17 1,594 mld zł 525 mln zł 32,9% 3Q17 1,600 mld zł 375 mln zł 20,3% 4Q17 1,657 mld zł 450 mln zł 27,2% 1Q18 1,567 mld zł 401 mln zł 25,6% 2Q18 1,566 mld zł 432 mln zł 27,4% 3Q18 1,688 mld zł 418 mln zł 24,8% 4Q18 1,678 mld zł 411 mln zł 24,6% 1Q19 1,496 mld zł 473/398 mln zł 31,6/26,4% 2Q19 1,565 mld zł 505/427 mln zł 32,2/27,3% 3Q19 1,612 mld zł 501/423 mln zł 31,1/26,3% 4Q19 1,716 mld zł 473/400 mln zł 27,6/23,3% 1Q20 1,557 mld zł 484/414 mln zł 31,1/26,7% 2Q20 1,618 mld zł 509/435 mln zł 31,5/27,0% 3Q20 1,621 mld zł -/433 mln zł -/26,7% 4Q20 1,660 mld zł -/396 mln zł* -/23,9%* 1Q21 1,550 mld zł -/432 mln zł -/27,9% 2Q21 1,580 mld zł -/453 mln zł -/28,7% 3Q21 1,611 mld zł -/456 mln zł -/28,3% 4Q21 1,775 mld zł* -/505 mln zł* -/28,5%* 1Q22 1,580 mld zł -/452 mln zł -/28,6% 2Q22 1,621 mld zł -/465 mln zł -/28,1% 3Q22 1,667 mld zł -/458 mln zł -/27,5% 4Q22 1,753 mld zł* -/397 mln zł -/22,6% 1Q23 1,718 mld zł -/439 mln zł -/25,6%

*) Wartości oszacowane na podstawie wyników za cały rok i trzy wcześniejsze kwartały

Źródło tekstu: T-Mobile