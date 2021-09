T-Mobile: w Happy Fridays 30% zniżki dla kibiców

T-Mobile pozostaje w piłkarskim nastroju i zachęca do kibicowania swoich użytkowników. Przed polską kadrą jest jeszcze kilka meczów w fazie eliminacyjnej do Mistrzostw Świata 2022, więc z myślą o tym magentowy operator w akcji Happy Fridays przygotował 30% rabatu na koszulki reprezentacji Polski. Gdzie i jak go odebrać?