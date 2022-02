T-Mobile i problem z usługą Rozrywka Uwolniona

T-Mobile ma w ofercie dla abonentów usługę Rozrywka Uwolniona. Z informacji, które uzyskaliśmy od Czytelników wynika, że nie wszystko działa w niej prawidłowo.

Pod koniec września 2021 roku T-Mobile wprowadził do swojej oferty na abonament usługę Rozrywka Uwolniona. Polega ona na tym, że płacąc 20 zł miesięcznie (chyba, że załapaliśmy się na promocję) otrzymujemy możliwość zmiany raz w miesiącu serwisu, z którego korzystamy. na liście znajdują się HBO GO, Tidal HiFi, Legimi oraz kilka opcji w ramach Polsat Box Go (Premium, Sport, Filmy i Seriale, Newsy i Rozrywka, Dzieci oraz Eleven Sports).

Zobacz: T-Mobile uwalnia rozrywkę i pozwala co miesiąc zmienić serwis streamingowy

W ostatnich dniach otrzymaliśmy od Czytelnika informację, że w usłudze Rozrywka Uwolniona nie wszystko działa, jak powinno. Napisał on, że jest od niedawna abonentem T-Mobile i skorzystał z opisywanej usługi. Na początku poszło gładko – pan Paweł wybrał Legimi na początek. Po upływie miesiąca okazało się, że zmiany usługi w ramach Rozrywki Uwolnionej można dokonać wyłącznie za pomocą aplikacji Mój T-Mobile. Wszystko byłoby w porządku, gdyby ten sposób działał. Niestety, po wybraniu odpowiedniej opcji, na ekranie pojawił się komunikat pokazany na poniższym zrzucie ekranu.

Nasz Czytelnik zgłaszał ten fakt do obsługi klienta magentowej sieci, gdzie dowiedział się, że jest to problem masowy i trwa naprawa. I tak już od ponad miesiąca. Czyli pan Paweł nie może korzystać z usługi Rozrywka Uwolniona w sposób, jaki obiecuje T-Mobile. Czy ktoś z Was jeszcze trafił na podobny problem?

Pytanie w sprawie opisanego powyżej problemu wysłałem do biura prasowego T-Mobile Polska. Póki co czekam na odpowiedź. Gdy ją otrzymam, podzielę się nią z Czytelnikami.

Zobacz: T-Mobile zamyka taryfy Hot i Happy w ofercie na kartę. Co z użytkownikami?

Zobacz: T-Mobile wspiera obywateli Ukrainy. Będą darmowe połączenia i gigabajty

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: r.classen / Shutterstock.com, wł.

Źródło tekstu: T-Mobile, wł.