T-Mobile rozdaje gigabajty. Na majówkowy wyjazd jak znalazł

T-Mobile przygotował nową promocję, która przyda się podczas nadchodzącej majówki. Do zgarnięcia są 3 GB mobilnego Internetu w roamingu UE, z których można skorzystać przez maksymalnie 30 dni od aktywacji.

Już za chwilę rusza majówka 2024, która może trwać nawet 9 dni. To dobry czas na wyjazd, również poza granice Polski. Jeśli naszym celem będzie któryś z krajów należących do Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przydać się mogą dodatkowe gigabajty na surfowanie po Internecie. Takie można znaleźć na przykład w aplikacji Mój T-Mobile (Usługi dodatkowe > Roaming).

Oferta jest ważna od 26 kwietnia do 5 maja 2024 roku mogą z niej skorzystać użytkownicy T-Mobile na kartę (GO!) oraz abonentów T-Mobile MIX (Frii). W jej ramach otrzymamy bezpłatny pakiet 3 GB mobilnego Internetu do wykorzystania w ciągu 30 dni w Strefie Roamingowej 1A.

W skład Strefy Roamingowej 1A w T-Mobile wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz inne wybrane kraje i terytoria: Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Watykan, Węgry, Włochy oraz Wyspy Kanaryjskie.

Warunkiem skorzystania z bonusu jest posiadanie karty SIM umożliwiającej wykonywanie połączeń wychodzących oraz dodatniego salda konta. Szczegóły promocji w regulaminie dla użytkowników T-Mobile na kartę oraz w regulaminie dla abonentów T-Mobile MIX.

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl

Źródło tekstu: T-Mobile